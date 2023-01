El nombre del delantero Paolo Guerrero estuvo en boca de todos los medios argentinos la tarde del martes 24 de enero. Sonando como nuevo refuerzo de Racing Club, luego de hacerse las pruebas médicas, el atacante de 39 años respondió las dudas de la prensa.

Atendiendo con paciencia y respondiendo cada una de las preguntas, el delantero Paolo Guerrero habló sobre su estado físico, la razón por la que eligió Racing Club y el gran objetivo que tenía. Tras ello, un periodista le consultó sobre si estaba al tanto que Ricardo Gareca dio referencias suyas para que la 'Academia' continuara con las negociaciones.

Muy lejos de agradecer o decir palabras de afecto hacia Ricardo Gareca, entrenador que lo tuvo en la Selección Peruana y que lo llevó al Mundial de Rusia 2018, el delantero Paolo Guerrero solo atinó a responder de manera fría.

"No, no, no (sobre si habló con Ricardo Gareca). La verdad es que lo poco que hablé fue con Rubén Capria y con Fernando Gago, con ellos fueron ya temas más futbolísticos", declaró Paolo Guerrero en una escueta respuesta y terminando con el tema.

No profundizándose sobre ese momento, lo que sí se sabe es que Ricardo Gareca fue una pieza importante para la incorporación de Paolo Guerrero a Racing Club, tal cual lo explica el periodista argentino Lisandro Santangelo en charla con GOLPERU.

"Este hecho importante también tiene que ver con Ricardo Gareca. Le consultaron al exentrenador de la Selección Peruana sobre el presente de Paolo Guerrero y Gareca dio el visto bueno. Dijo que más allá de las lesiones que ha tenido en su momento, es un futbolista que para el fútbol argentino es considerado con jerarquía, así que se basaron en ese dicho de Gareca", comentó Lisandro Santangelo a las cámaras de GOLPERU.

GUERRERO HABLANDO SOBRE GARECA DESDE EL SEGUNDO MINUTO