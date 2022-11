Desde el primer minuto se puede afirmar que el llamado a ser favorito en los 90 minutos reglamentarios, no estuvo en partido y sufrió demasiado. Real Madrid cayó de forma inesperada ante Rayo Vallecano, en lo que es una nueva jornada de la Liga Española. Demostrando ser un cuadro más terrenal de lo normal.

El plantel principal de Barcelona desde donde esté, habrá dado el grito en el cielo a la hora de ver el pitazo final. Notando que ellos ahora son los nuevos líderes del torneo doméstico, dejando de lado quizás, el mal momento a nivel internacional. Para ahora enfocarse en todo lo que vendrá en la Liga Española.

Los goles por parte de Rayo Vallecano fueron obra de Santiago Comesaña, Álvaro García, y Óscar Trejo. Todos con una variante similar, errores serios en defensa. Desde malos cierres, despejes sin sentido, y la pierna blanda cuando la jugada pedía quizás un poco más de fortaleza. Ese es el grave problema del Real Madrid esta tarde, tras caer ante Rayo Vallecano.

Los descuentos de los dirigidos por Carletto Ancelotti fueron gestados por Luka Modrić, y Éder Militão, pero no sirvieron de mucho. La próxima jornada de la Liga Española tendrá al Rayo Vallecano como local ante Celta de Vigo. Mientas que, Real Madrid buscará recuperar el éxito de local ante el Club Cádiz.

PREVIA - RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID:

El Real Madrid buscará volver a la senda del triunfo en la máxima categoría de España cuando viaje al Estadio de Vallecas el lunes por la noche para enfrentarse al Rayo Vallecano. El líder de La Liga, Los Blancos, empató 1-1 con el Girona en la liga el fin de semana pasado, mientras que el Rayo registró una impresionante victoria por 1-0 sobre el Sevilla para colocarlos en la novena posición en la tabla.

El Rayo está apostando por hacer temporadas consecutivas en la máxima categoría de España por primera vez desde 2016, y los primeros indicios son que el equipo será lo suficientemente bueno como para mantenerse alejado de una batalla por el descenso durante la campaña 2022-23. Los Franjirrojos han ganado cinco, empatado tres y perdido cuatro de sus 12 partidos ligueros esta temporada para sumar 18 puntos, lo que les ha dejado en la novena posición de la tabla.

El Real Madrid, mientras tanto, empató 1-1 con el Girona en la liga el pasado fin de semana, pero el resultado fue suficiente para que los campeones regresaran a la cima de la tabla por delante del Barcelona. Tal como está, la brecha entre el primero y el segundo es de un punto, pero el Barcelona podría estar arriba cuando comience este partido, con el equipo catalán en acción contra el Almería el sábado por la noche.

En cuanto al Real Madrid, Aurelien Tchouameni y Eden Hazard no jugaron contra el Celtic en la Champions League, pero ambos han vuelto a los entrenamientos y han sido convocados para este partido. Se espera que Tchouameni regrese al costado, con Toni Kroos fuera por sanción, lo que también podría abrir la puerta para que Eduardo Camavinga ingrese al mediocampo.

POSIBLES ALINEACIONES - RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID:

XI RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello.

XI REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID?

Rayo Vallecano recibirá este lunes 7 de noviembre a las (3:00 PM - HORA PERUANA) como local al Real Madrid. En el 'Campo de Fútbol de Vallecas' por la jornada 13 de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE RAYO VALLECANO VS. REAL MADRID?

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional Bet365

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD, VIX+

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

España Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga UHD

Reino Unido Viaplay Sports 1, LaLigaTV, Viaplay UK

Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN+

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela