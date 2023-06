Real Madrid vs. Athletic Bilbao en VIVO por la Liga española: el adiós de varios jugadores madridistas

Sin Champions, sin liga. Así ha sido la temporada 2022-23 del Real Madrid que hoy domingo llega a su fin cuando se despida de su gente en el Santiago Bernabeu al enfrentar al Athletic Bilbao por la última fecha de la Liga Española.

Pero el cuadro madridista no solo le dirá adiós a la nefasta campaña que realizaron, sino también tendrán que decirle chao a varios futbolistas que dejarán el club, como son los casos de Eden Hazard, Mariano y Marco Asensio.

Pese a ya no tener absolutamente nada que pelear, Carlo Ancelotti quiere despedirse del año celebrando ante su hinchada. Además, quiere terminar la liga siendo la escolta del Barcelona, que se coronó campeón con varias fechas de anticipación.

En cuanto al rival, el Athletic Club, los de Bilbao han sido la sensación del torneo, sin embargo, pese a su buen performance, no alcanzaron el puntaje suficiente para disputar un torneo internacional y al igual que los locales, buscarán despedirse de la mejor manera.

Pero, no todo es alegría, el técnico no podrás con tres futbolistas. Jon Morcillo, Yeray Álvarez y Dani García no viajarán a la capital por lesión. En tanto, Íñigo Martínez es la gran duda.

MARCADOR Y RESULTADO EN VIVO

¿Cuándo y dónde juega Real Madrid vs Athletic Club?

El domingo 4 de junio el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Athletic Club por la última jornada de LaLiga. El cotejo está programado para las 11:30 hora peruana y 18:30 de España.

Real Madrid vs Athletic Club: horarios del partido

10:30 horas – México

11:30 horas – Perú, Ecuador, Colombia

12:30 horas – Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

13:30 horas – Argentina, Uruguay, Brasil

18:30 horas – España, Alemania, Italia, Francia

Real Madrid vs Athletic Club: alineaciones probables

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Vinicius, Rodrygo.

ATHLETIC CLUB: Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Muniain, Sancet; Nico, Berenguer, Iñaki.