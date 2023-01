Un partido que en sus primeros minutos se estaba volviendo muy intenso y que por momentos se estaba cortando el juego debido a faltas casi seguidas. Finalmente, el Real Madrid logró un triunfo muy importante que le ayuda a seguir en la lucha por el título de la Liga de España.

Los merengues trataron de controlar el partido, el Bilbao fue un equipo que en el primer tiempo trató de sorprender a los de Ancelotti. Tras un remate desde lejos por parte de Nico Williams, que se marchó cerca del arco de Thibaut Courtois.

Pero minutos después, el Madrid consiguió el primer tanto del partido gracias a su goleador francés, Karim Benzema. Un disparo con la pierna izquierda, desde el centro del área, que nada pudo hacer el arquero Unai Simón.

A pesar de eso, los locales querían empatar el encuentro, e intentaban en cada momento. En los minutos finales, el partido se estaba llenando de muchas faltas, y los rojiblancos se acercaban de a pocos al arco merengue. Hasta que finalmente vino la tranquilidad, con una anotación de Toni Kroos, con un remate llegando al lado derecho de la portería local.

El Real Madrid sigue manteniendo la racha en el estadio de San Mamés y sueña con lograr el título de la Liga Santander.

PREVIA Athletic Bilbao vs. Real Madri:

El Real Madrid intentará volver a la senda del triunfo en La Liga cuando viaje a San Mamés el domingo por la tarde para enfrentarse al Athletic de Bilbao. Los Blancos sufrieron una derrota por 2-1 ante el Villarreal en su último partido de liga el 7 de enero, mientras que el Athletic fue derrotado por 3-1 por la Real Sociedad en su último partido de la máxima categoría el 14 de enero.

El Athletic logró avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey el miércoles por la noche gracias a una victoria por 1-0 sobre el Espanyol, con Oscar de Marcos anotando el único gol del partido en el minuto 27, y se enfrentará al Valencia en la siguiente ronda. Sin embargo, el equipo vasco está en una decepcionante racha de forma en la liga, ganando solo uno de sus últimos cinco en la máxima categoría de España, lo que los ha visto caer en la tabla a la octava posición.

Mientras tanto, el Real Madrid llegará a este partido tras una brillante remontada sobre el Villarreal en los octavos de final de la Copa del Rey el jueves por la tarde. El equipo de Carlo Ancelotti se recuperó de una desventaja de dos goles para triunfar al final y establecer un cuarto de final con el Atlético de Madrid, y fue la respuesta perfecta a su derrota por 3-1 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España el pasado fin de semana.

El Athletic no podrá contar con Yeray Álvarez debido a la tarjeta roja que recibió el central en el choque ante la Real Sociedad el pasado fin de semana. Mientras tanto, Íñigo Martínez sigue siendo una gran duda por lesión, por lo que Aitor Paredes podría figurar en el medio de la defensa del equipo vasco. Habrá al menos un par de cambios con respecto al equipo que comenzó contra el Espanyol en la Copa del Rey la última vez, con Iñaki Williams y Unai Simon listos para regresar al equipo.

Marcador: Athletic Bilbao vs. Real Madrid, por la jornada 18 de la Liga Española

Athletic Bilbao vs. Real Madrid: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 18 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Athletic Bilbao vs. Real Madrid se jugará este domingo 22 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Athletic Bilbao vs. Real Madrid: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 18 de la Liga Española?

