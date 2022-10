El ex entrenador de la selección peruana sigue buscando un nuevo trabajo, y ahora es tentado desde Brasil.

Ricardo Gareca se fue de la selección peruana tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022, porque tras perder el repechaje ante Australia su contrato terminó, el cual no fue renovado para un nuevo proceso.

El Tigre desde ese momento se encuentra sin trabajo, y volvió a vivir junto a su familia en Buenos Aires, donde espera que se le acerquen con una nueva propuesta para volver a ponerse el buzo de entrenador.

Opciones no le han faltado al ex delantero, porque sonó muy fuerte en Boca Juniors, luego en Cruz Azul, también en Colombia, sin embargo nada de ello se ha podido concretar.

Ahora a Gareca lo miran desde un coloso de la Conmebol, porque la prensa brasileña asegura que Santos lo tiene como su principal opción para tomar al equipo de cara a la temporada 2023.

La primera carta de la directiva del Peixe era el argentino Marcelo Bielsa, sin embargo el Loco no estuvo de acuerdo con lo que le ofertaron desde el elenco paulista, les dijo que no, y por ello ahora quieren al ex DT de Perú.

El ex conjunto de Pelé y Neymar no pasa por un buen momento en el Brasileirao, porque apenas está en el casillero 11° de la tabla de posiciones, y muy dífícilmente acceda a la Copa Libertadores del próximo año.

Ricardo Gareca sigue escuchando ofertas y ahora un grande de Brasil toca su puerta para que vuelva a dicho país, donde ya dirigió a Palmeiras.