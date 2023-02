Paolo Guerrero ha luchado demasiado para ser feliz dentro del fútbol internacional luego de vivir épocas de calvario por sus lesiones crónicas. Las cuales lo apartaron de su mejor momento, allá en Avaí FC no cumplió las expectativas como era de esperarse, por su premura de comenzar a trabajar.

El Depredador llegó a un grande de verdad, como lo es Racing Club de Argentina, ahí lo han cuidado como se debe. Le dan el trato de crack que necesita, y han estado llevando su preparación de acuerdo a su edad, para evitar alguna nueva lesión. El hecho es que ya empezó a demostrar su vigencia.

Después de anotar el 3-1 frente al noble San Martín de Formosa por Copa Argentina. El peruano fue nominado como una de las figuras de este picante partido. El cual hasta su ingreso estaba peligroso. Por eso, los periodistas encargados de la transmisión, le dieron ese punto a favor.

Mencionó al principio el capitán de la Selección Peruana lo siguiente, con luz en su mirada por lo obtenido, a TyC Sports: "Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones constantes con Fernando Gago y cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición del entrenador".

Además, prometió seguir mejorando. Sabe que su pico de rendimiento es bastante alto, y debe trabajar para obtener eso: "Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol".