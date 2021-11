El ex-Alianza Lima jugó en el Emmen la última temporada y hace algunos meses que no suma minutos.

Hace solo unos cuantos meses, había un equipo lleno de peruanos en el corazón de Europa. El Emmen de Paises Bajos contaba con cuatro jugadores nacionales y todos, al menos de alguna manera, sumaban minutos. Lamentablemente, temrinaron la temporada descendiendo.

Entonces, cada uno buscó otros destinos. Sergio Peña, el que más destacó con goles y asistencias, terminó yéndose al Malmo, donde viene jugándo la Champions League. Jean Pierre Rhyner, por su lado, terminó en el fútbol griego y aún no se asienta del todo en aquella liga.

Uno que buscó pero no encontró destino fue Miguel Araujo. El propio jugador declaró que no hubo quien pague su cláusula. Entonces, se quedó y hoy viene destacando. De hecho, el conjunto no ha perdido ningún partido con el defensa en cancha y hoy están en posición de ascenso.

El único que aún no había definido su futuro era Didier la Torre. Él llegó proveniente de Alianza Lima y fue quien menos minutos sumó en el 2020/21. Igual, sus 19 años hacen que se vea potencial en su futuro y por eso, según Gustavo Peralta, ya estaría cerca de otro equipo.

"En los próximos días Didier La Torre será anunciado por un club de Europa", escribió el mencionado periodista sin especificar si se será de primera división, ni de que país. Recordemos que venía entrenando en el Cercle Brugge de la primera de Bélgica. Esperamos, desde acá, que tenga regularidad y mejore. ¡Hay futuro!