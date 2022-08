Manchester United de a poco empieza a tomar la forma que quiere su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, y este do sumó su segunda alegría en línea en la Premier League.

Los Diablos Rojos sumaron su primera victoria de visita, porque se impusieron por 1-0 ante Southampton, en la cuarta fecha del fútbol inglés.

En el cuadro mancuniano una vez más fue suplente Cristiano Ronaldo, quien recién ingresó a los 68 minutos por el inglés Jadon Sancho. Además, el brasileño Casemiro jugó sus primeros minutos con su nueva camiseta, tras entrar a los 80' por Elanga.

El único gol del partido se produjo a los 55 minutos, cuando Dalot desbordó por la derecha y mandó un centro perfecto para Bruno Fernandes, quien definió de primera para marcar un golazo.

Manchester United se afirma de a poco en la Premier League y ya llega a los seis puntos, el Soton, en tanto se quedó con cuatro positivos.

La previa

Podríamos estar viendo el inicio oficial del fichaje más importante de la temporada para los 'Red Devils'. Carlos Henrique Casemiro estaría entrando a este partido donde Manchester United visitará al Southampton en 'St Mary's Stadium' desde las (6:30 AM - HORA PERUANA) el sábado 27. El volante brasileño tiene todos los papeles listos para poder competir, y dependerá únicamente de Erik ten Hag si desea tenerlo en cuenta.

El último partido del cuadro, donde también juega Cristiano Ronaldo, pero es suplente, llega a este enfrentamiento contra 'Sotom' con una luz de esperanza gigante, porque de local se impuso al Liverpool con todo lo que eso significa. Ganándole a uno de los candidatos más relevantes para hacerse con la Premier League. Todo lo anterior, lo consiguieron sin la necesidad de los goles de 'CR7'.

Por su parte, el local está doblemente feliz, porque por el torneo local venció de visitante a Leicester City por (1-2), y además, en esta misma semana, el miércoles 23 venció sin despeinarse al Cambridge por la EFL Cup. Por eso la motivación para jugar ante el Manchester United se podría considerar como infinita. Habrá que ver cómo lo toman, será considerable para ellos sumar ante este histórico conjunto, así encaminar una racha de buenos resultados, donde los puntos valen mucho más.

El dueño de casa tendrá la vuelta de jugadores como: Romeo Lavia, Moussa Djenepo, Joe Aribo y Mohamed Salisu. Quienes son quizás los de más jerarquía, se les necesita ante el gigante dormido de Manchester. Por su lado, el United estaría continuando con la suplencia del capitán Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, y el lateral izquierdo Luke Shaw, en las próximas horas sabremos qué pasará al ciento por ciento.

POSIBLES ALINEACIONES SOUTHAMPTON VS. MANCHESTER UNITED:

XI SOUTHAMPTON: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo; Ward-Prowse, Lavia; Aribo, Elyounoussi, A Armstrong; Adams.

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, L Martinez, Malacia; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Sancho, Martial, Rashford.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL SOUTHAMPTON VS. MANCHESTER UNITED?

Southampton será local este sábado 27 desde las (6:30 AM - HORA PERUANA) ante el Manchester United en el 'St Mary's Stadium'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE SOUTHAMPTON VS. MANCHESTER UNITED?

Argelia beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, TOD

Angola SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Anguila Csport.tv

Antigua y Barbuda Csport.tv

Argentina Star+, ESPN Argentina

Armenia Сетанта Спорт

Aruba Csport.tv

Australia Optus Sport

Austria Sky Sport Premier League, Sky Go

Azerbaiyán Сетанта Спорт

Bahamas Csport.tv

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English, beIN 4K Arabia

Bangladésh Star Sports Select HD1

Barbados Csport.tv

Bielorrusia Сетанта Спорт

Bélgica Play Sports 2, VOOsport World 1, Play Sports

Belice Paramount+

Benín Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Bután Star Sports Select HD1

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Moja TV, Arena Sport 2

Botsuana SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Brasil Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN

Islas Vírgenes Británicas Csport.tv

Brunei Astro Go

Bulgaria Play Diema Xtra, Diema Sport 2

Burkina Faso SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique

Burundi SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now

Camerún Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Canadá fuboTV Canada

Cape Verde Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Islas Caimán Csport.tv

República Centroafricana Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA

Chad beIN Sports English, SuperSport Premier League ROA, beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, TOD, beIN 4K Arabia, SuperSport MaXimo 2

Chile ESPN Chile, Star+

China QQ Sports Live, iQiyi, Migu, PPTV Sport China

Cocos Islands Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Colombia ESPN, Star+

Comoras SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Congo SuperSport Premier League ROA, Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

RD del Congo SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Costa Rica Paramount+

Cote D'Ivoire DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique

Croacia Arena Sport 3 Croatia

Chipre Cytavision Sports 3, Cytavision on the Go

República Checa Canal+ Sport, Skylink

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3+ HD, V Sport Ultra HD

Yibuti Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, SuperSport Premier League ROA, beIN 4K Arabia, SuperSport MaXimo 2

Dominica Csport.tv

República Dominicana Csport.tv, Paramount+

Ecuador ESPN, Star+

Egipto TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

El Salvador Paramount+

Guinea Ecuatorial SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique

Eritrea SuperSport Premier League ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Estonia Сетанта Спорт, Viaplay Estonia

Etiopía SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Islas Feroe TV3+ HD

Fiyi Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Finlandia V Sport 2 Finland, V Sport Ultra HD, Elisa Viihde Viaplay, V Sport Premium

Francia Canal+ Sport, Free

Gabón SuperSport Premier League ROA, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Gambia SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique

Georgia Сетанта Спорт

Alemania Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League

Ghana SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique

Granada Csport.tv

Guatemala Paramount+

Guinea Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Guinea-Bissau Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA

Honduras Paramount+

Hong Kong Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, Now E

Hungría Spíler1

Islandia SíminnSport

India Star Sports Select HD1, Star Sports Select 1, JioTV, Hotstar VIP

Indonesia Vidio

Irán beIN 4K Arabia, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Iraq beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

Irlanda BTSport.com, BT Sport App, BBC Radio 5 Live, BT Sport 1

Israel Sport 1

Italia Sky Sport 4K, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV

Jamaica Csport.tv

Jordania beIN 4K Arabia, beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Kazajstán Сетанта Спорт

Kenia SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Kiribati Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Corea del Sur SPOTV ON

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, TOD, beIN Sports English

Kirguistán Сетанта Спорт

Letonia Сетанта Спорт, Viaplay Latvia

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN 4K Arabia, TOD

Lesoto SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Liberia DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA

Libia beIN Sports English, beIN 4K Arabia, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Lituania Viaplay Lithuania, Сетанта Спорт

Macao iQiyi

Madagascar SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malaui SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malasia Astro Go, Astro SuperSport 3

Maldivas Star Sports Select HD1

Malí Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta

Marshall Islands Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Mauritania DStv Now, beIN 4K Arabia, beIN Sports English, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, beIN SPORTS CONNECT, TOD, SuperSport MaXimo 2

Mauricio DStv Now, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Mayotte SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

México Paramount+

Moldavia Сетанта Спорт

Montenegro Arena Sport 2

Montserrat Csport.tv

Marruecos beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

Mozambique SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Namibia SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Nauru Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Nepal Star Sports Select HD1

Países Bajos Viaplay Netherlands

Nueva Zelanda Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Nicaragua Paramount+

Níger SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Nigeria SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport Premier League Nigeria

Niue Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

North Macedonia Arena Sport 2

Noruega V Sport Ultra HD, V Sport Premier League, Viaplay Norway

Omán beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN 4K Arabia, beIN Sports English

Pakistán Star Sports Select HD1

Palau Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Palestinian Territory beIN Sports English, beIN 4K Arabia, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Panamá Csport.tv, Paramount+

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Viaplay Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Qatar beIN 4K Arabia, TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Reunion SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Rumania Digi Online, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1

Ruanda Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Saint Helena SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Saint Kitts y Nevis Csport.tv

Santa Lucía Csport.tv

San Vicente / Granadinas Csport.tv

Samoa Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Sao Tome And Principe SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Arabia Saudita beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Senegal DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Serbia Arena Sport 1P

Seychelles DStv Now, Csport.tv, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2

Sierra Leona DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Singapur 232 Hub Premier 2, 222 Hub Premier 2, StarHub TV+, 221 Hub Premier 1

Eslovaquia Canal+ Sport, Skylink

Eslovenia Arena Sport 1 Premium

Islas Salomón Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Somalia beIN 4K Arabia, SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Sur África SuperSport Premier League, DStv App, SuperSport MaXimo 2

Sudán del Sur beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, beIN 4K Arabia

España DAZN 1, Movistar+, DAZN

Sri Lanka Star Sports Select HD1

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, TOD, DStv Now

Suazilandia SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Suecia Viaplay Sweden, V Sport Ultra HD, V Sport Premium

Suiza Canal+ Sport, Sky Sport Premier League

Siria TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

Taiwan ELTA Sports 1

Tayikistán Сетанта Спорт

Tanzania SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Tailandia True Premier Football HD 2, True Premier Football HD 1

Togo SuperSport MaXimo 2, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Tonga Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Trinidad y Tobago Csport.tv

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English, TOD

Turquía beIN CONNECT Turkey

Turkmenistán Сетанта Спорт

Islas Turcas y Caicos Csport.tv

Tuvalu Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Uganda SuperSport Premier League ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Emiratos Árabes Unidos beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, TOD

Reino Unido BT Sport App, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport 1

Estados Unidos SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, USA Network

Uruguay Star+

Uzbekistán Сетанта Спорт

Vanuatu Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Venezuela ESPN, Star+

Vietnam VieON, K+ SPORT 1

Yemen beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English, beIN 4K Arabia

Zambia SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA

Zimbabue SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now