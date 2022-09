La Premier League no se detiene, y luego de una jornada entre semana, se vino encima la fecha 6°, donde uno de los candidatos al título, Tottenham, jugó un partido fundamental en sus deseos.

El cuadro de Antonio Conte se midió ante Fulham en casa, cuadro recién ascendido, y sumó una trabajada victoria por 2-1, para así seguir en la pelea alta del fútbol de Reino Unido.

Los Spurs salieron con sus mejores hombres al terreno de juego, ya que contaron con Son, Kane y Richarlison en ataque, de hecho el coreano con el inglés se juntaron en un jugadón, aunque la definición del asiático dio en el larguero.

La apertura de la cuenta se tardó en llegar, y fue recién a los 40 minutos, cuando el danés Pierre-Emile Hojbjerg se mandó en ataque y luego de un pase de Richarlison definió con un derechazo cruzado.

Los dueños de casa estiraron las cifras en los 75', cuando en un contragolpe rápido la pelota le quedó en el área chica a Harry Kane, quien definió de primera y tras revisión del VAR, le dio tranquilidad a su equipo.

Pero el fútbol inglés siempre entrega algo más, porque cuando el reloj marcaba los 83' el forastero descontó, con una verdadera joya del serbio Alexander Mitrovic, quien clavó en el ángulo un derechazo.

Con la visita buscando el empate, llegó el tercero de los Spurs, porque anotó Richarlison, sin embargo el tanto no contó por posición de adelanto.

Tottenham queda en una posición de privilegio en la Premier League, porque por ahora está segundo con 14 puntos, uno menos que Arsenal, que tiene su partido pendiente ante Manchester United. Fulham, en tanto, está en la medianía de la tabla con 8 positivos.

La previa

En el segundo juego de la jornada 6 de la Premier League, Tottenham recibirá a Fulham en el Tottenham Hotspur Stadium. Chocando desde las 9:00 AM, los dirigidos por el estratega italiano Antonio Conte están invictos, pero buscan regularidad con el delantero Harry Kane a la cabeza.

No conociendo todavía la derrota en la presente Premier League, Tottenham acumula dos empates ante los planteles del Chelsea y de West Ham, y tres triunfos ante los planteles de Southampton, Wolverhampton y Nottingham Forest.

En ese sentido, el cuadro del estratega italiano Antonio Conte viene motivado. Sin conocer la derrota buscará extender su buen momento a expensas de Fulham. Reposando sus esperanzas de gol, el delantero inglés Harry Kane tendrá la misión de anotar.

Mientras tanto Fulham solo ha sufrido una derrota en las primeros cinco fechas de la Premier League. Cayendo ante Arsenal en condición de visita, en el resto de cotejos tiene dos empates ante Liverpool y Wolverhampton y dos victorias ante Brentford y Brighton.

Por ello, la responsabilidad del gol recae en el delantero serbio Aleksandar Mitrović. Con goles cinco goles en cinco partidos, el atacante es el arma secreta del estratega portugués Marco Alexandre Saraiva da Silva.

Tottenham vs Fulham: marcador EN VIVO y EN DIRECTO por la sexta jornada de la Premier League

¿CUÁNDO SE JUGARÁ TOTTENHAM VS FULHAM?

El Tottenham se medirá ante Fulham por la jornada 6 de la Premier League. Chocando en el Tottenham Hotspur Stadium, el duelo se realizará el sábado 3 de septiembre a las 9:00 AM. Además podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE TOTTENHAM VS FULHAM?

TOTTENHAM VS FULHAM: PROBABLES ALINEACIONES DEL PARTIDO POR LA PREMIER LEAGUE

Tottenham: H. Lloris; B. Davies, E. Dier, D. Sánchez; I. Perisic, Y. Bissouma, P. Hobjerg, Emerson; S. Heung-Ming, D. Kulusevski; H. Kane.

Fulham: M. Rodák; A. Robinson, T. Ream, T. Adarabioyo, K. Tete; Joao Palhinha, H. Reed; N. Kebano, A. Pereira, B. Reid; A. Mitrovic.