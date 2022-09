La fase previa de la UEFA Champions League terminó, e ingresamos al ambiente de la fase de grupos. Porque tendremos una constante de partidos donde los más sobresalientes de esta semana, son los siguientes: PSG vs. Juventus, Celtic vs. Real Madrid, Sevilla vs. Manchester City, Inter vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Viktoria Plzen, Atlético de Madrid vs. Porto.

Pero fuera de mostrarte lo mejor de lo mejor en esta primera jornada, y los detalles extras, como el horario, junto a los canales en el Perú. También estaremos recordando los grupos que compiten esta vez. Vamos primero con las jornadas de martes 6 de septiembre, y miércoles 7 respectivamente. Así se jugará la fase de grupos en el debut para todos los conjuntos que participan.

Champions League // Fecha 1 (MARTES 6 DE SEPTIEMBRE):

Dinamo Zagreb vs. Chelsea - 11:45 horas (ESPN)

Dortmund vs. Copenhague - 11:45 horas (ESPN 2)

Benfica vs. Maccabi Haifa - 14:00 horas (Star Plus)

Sevilla vs. Manchester City - 14:00 horas (ESPN 3)

Salzburgo vs. Milan - 14:00 horas (Star Plus)

Celtic vs. Real Madrid - 14:00 horas (ESPN 2)

Leipzig vs. Shakhtar - 14:00 horas (Star Plus)

PSG vs. Juventus - 14:00 horas (ESPN)

Champions League // Fecha 1 (MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE):

Ajax vs. Rangers - 11:45 horas (ESPN)

Frankfurt vs. Sporting de Lisboa - 11:45 horas (ESPN 2)

Inter vs. Bayern Múnich - 14:00 horas (ESPN)

Barcelona vs. Viktoria Plzen - 14:00 horas (ESPN 2)

Nápoli vs. Liverpool - 14:00 horas (ESPN 3)

Atlético de Madrid vs. Porto - 14:00 horas (Star Plus)

Tottenham vs. Marsella - 14:00 horas (Star Plus)

Brujas vs. Leverkusen - 14:00 horas (Star Plus)

Fase de grupos de la Champions League 2022-23:

Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers.

Grupo B: Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas.

Grupo C: Bayern Munich, Barcelona, Inter y Viktoria Plzen.

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal y Olympique de Marsella.

Grupo E: Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb.

Grupo F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic.

Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague.

Grupo H: PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa.

Fechas tentativas de cada instancia - UEFA Champions League:

-Fase de grupos:

Primera jornada: 6-7 de septiembre 2022

Segunda jornada: 13-14 de septiembre 2022

Tercera jornada: 4-5 de octubre 2022

Cuarta Jornada: 11-12 de octubre 2022

Quinta jornada: 25-26 de octubre 2022

Sexta jornada: 1-2 de noviembre 2022

*Sorteo Octavos de final: 7 de noviembre 2022

-Octavos de final: 14-15 y 21-22 de febrero 2023

*Sorteo cuartos de final y semifinales: 17 de marzo 2023

-Cuartos de final: 11-12 y 18-19 de abril 2023

-Semifinales 9-10 y 16-17 de mayo 2023

-Final: 10 de junio 2023.