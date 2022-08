Universitario de Deportes volvió al triunfo en la Liga 1 tras varias jornadas de derrotas consecutivas. A raíz de esta último triunfo conseguido, los cremas se acercaron al séptimo lugar del acumulado y se metieron a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana.

En consecuencia, la directiva merengue comenzó con la planificación para la siguiente temporada. De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, en el club evalúan la renovación de algunos elementos y la posibilidad de reforzar el plantel.

El reportero de ESPN en el programa deportivo 'Charla Táctica' dio a conocer más detalles acerca del trabajo que viene haciendo la directiva de Universitario de cara a lo que se avecina para la Liga 1 2023 y ante un eventual torneo internacional

Gustavo Peralta también señaló que el club dejará de contar con algunos jugadores: “Este tiempo que queda de campeonato va a significar en Universitario la renovación de algunos y el adiós para siempre de otros después de muchos años.

Adicionalmente indicó que Cáceda es opción: "A mí me parece que Carvallo tiene que mantener ese nivel mostrado ante Binacional, porque si no, la ‘U’ va a apuntar por otro arquero nacional que lo tiene mirando desde hace unos semanas. Cáceda no desagrada para nada”

El presente de Carlos Cáceda

Actualmente Carlos Cáceda es uno de los arqueros peruanos con mejor momento futbolístico. La 'Pantera' se consagró con Melgar en el Torneo Apertura. Además, en la Copa Sudamericana ha sido clave para que el equipo llegue hasta las semifinales.