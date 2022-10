Sergio Peña no pudo evitar la derrota de Malmo contra Union Berlin

En el fútbol está dicho que lo que empieza mal, termina mal, en este caso la idea sigue tomando fuerza. Porque Malmo de Suecia, al haber cambiado muchos nombres del proyecto exitoso que fue la temporada pasada, empezó a sentir el golpe de la realidad. Hoy le tocó perder ante Union Berlin como visitante en Alemania por la UEFA Europa League.

La gran noticia para nosotros es que Sergio Peña supo tener titularidad, no salió, y dejó un rendimiento estable. El volante peruano cumplió con lo que se le pidió, crear juego e imponerse en cada disputa de balón a la hora de defender. El ex Alianza Lima y Universidad San Martín se mostró siempre como opción, pero el resultado general no los acompañó. Lo cierto es que estuvieron haciendo un gran trabajo.

Pero en el minuto una acción discutible dentro del área de Malmo, terminó siendo un penal para Union Berlin. Al 89' el defensa central y capitán de Union Berlin, Robin Knoche, anotó desde los doce pasos. Rompiendo la ilusión de los visitantes. Sumando una nueva victoria los dueños de casa, logrando 6 puntos en 4 jornadas. Malmo se queda sin puntos hasta el día de hoy.

El próximo partido de Union Berlin se estará jugando el próximo 27 de octubre a las (11:45 AM - HORA PERUANA), cuando enfrente al Sporting Braga por la jornada 5 del (Grupo D). Mientras que Malmo, tendrá que recibir al siempre complicado Royale Union Saint-Gilloise de Bruselas, el mismo día a la misma hora. Esperemos ver más tiempo a Sergio Peña, sería importante que llegue con minutos encima.

PREVIA - UNION BERLIN VS. MALMO:

El Union Berlin espera recuperar terreno entre los dos primeros del Grupo D de la Europa League cuando reciba al Malmo el jueves por la tarde (2:00 PM - HORA PERUANA). Mientras tanto, los visitantes aún no han ganado un solo punto en la competencia de esta temporada y serán eliminados de Europa por completo si caen derrotados.

Después de caer derrotado contra Union Saint-Gilloise y Braga en sus dos primeros partidos, las posibilidades de Union Berlin de llegar a los octavos de final de la Europa League parecían ser bastante escasas. El equipo de Urs Fischer suele depender de márgenes estrechos para obtener resultados positivos, como lo demuestra el hecho de que en cada uno de sus últimos ocho partidos se han marcado menos de tres goles en cada extremo, con solo un equipo anotando en el último siete de esos.

Después de clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones la temporada pasada, Malmo puede haber tenido la esperanza de tener un impacto en la Europa League esta temporada. Sin embargo, han perdido cada uno de sus tres partidos hasta el momento, con su derrota por 3-2 ante Union Saint-Gilloise particularmente irritante, dado que lideraron dos veces durante el encuentro en Bélgica.

Union Berlin no podrá contar con Schafer y Sven Michel por sanción, mientras que Timo Baumgartl, Kevin Mohwald y Tim Maciejewski son dudas por lesión. Janik Haberer y Morten Thorsby podrían entrar en el centro del campo de Fischer, mientras que se espera que el capitán del club, Christopher Trimmel, entre en la línea de fondo para brindar una experiencia valiosa.

Malmo, por su parte, viajará sin Niklas Moisander, Mahame Siby y Adi Nalic por lesión. Nuestro compatriota, el peruano, Sergio Peña, podría entrar en el centro del campo visitante para aportar más serenidad y habilidad técnica en esa zona del campo, mientras que Ola Toivonen, de 36 años, espera ser titular.

POSIBLES ALINEACIONES UNION BERLIN VS. MALMO:

XI UNION BERLIN: Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker.

XI MALMO: Diawara; Beijmo, Hadzikadunic, Lewicki; Ceesay, Pena, Rakip, Larsson, Olsson; Christiansen, Thelin.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL UNION BERLIN VS. MALMO?

Union Berlin estará recibiendo en el 'Stadion An der Alten Försterei' al Malmo este jueves 13 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). El partido corresponde a la jornada 4 de la UEFA Europa League en el (Grupo D).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE UNION BERLIN VS. MALMO?

Argentina Star+

Bolivia Star+

Brasil Star+

Chile Star+

Colombia Star+

Ecuador Star+

México Star+

Panamá Star+

Paraguay Star+

Perú Star+

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6

Reino Unido BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos VIX+, Paramount+

Uruguay Star+

Venezuela Star+