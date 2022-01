El pasado jueves 20 de enero, el TAS dio su falló sobre una disputa de puntos, lo cual hizo que el ambiente en el fútbol peruano cambie totalmente, ya que Cusco FC descendería a la Liga 2, mientras que Deportivo Binacional se quedaría en la máxima división del torneo local, entre otras cosas. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano dijo lo que pasará de ahora en adelante tras esa decisión.

"Vamos a analizar lo que ha llegado del TAS, que lo conozca la junta directiva, tener también el informe legal nuestro, y naturalmente todo lo que tenga que hacerse por un mandato de los órganos competentes lo vamos a respetar, lo vamos a hacer", declaró Agustín Lozano en una entrevista dada a Willax.

En la entrevista continuó: "En cuanto a cómo queda la tabla, qué decisiones, eso no es una competencia que a mí me corresponda. La Federación es una institución que tiene estatutariamente sus órganos independientes, y ellos son los que determinan, no es el presidente de la FPF ni la junta directiva".

El presidente de la FPF también habló sobre si hay culpabilidad en su trabajo: "La persona de la presidencia no tiene por qué verse manchada, estas son cosas naturales. A veces hay fallos internacionales a nivel de Sudamérica que no son favorable a lo que se da en una competencia y se tiene que respetar, a nivel de FIFA también pasa y a nivel de todas las Federaciones del mundo".

Finalmente, dijo que trabajarán más fuerte para seguir mejorando las cosas: "Son situaciones que un equipo de abogado que conforman una sala pueden tener un criterio, la otra sala puede opinar distinta, de repente en algún momento se puede hacer las cosas mejor, convocando a otros profesionales con mayor experiencia y vamos a apuntar a eso".