Ricardo Gareca, entrenador argentino de la Selección Peruana, brindó la convocatoria de jugadores para los cotejos ante Colombia y Ecuador, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En ese contexto, son 30 futbolistas los que han sido llamados por el estratega. En ese sentido, son tres jugadores por puestos por los que ha optado el 'Tigre'.

Ricardo Gareca brindó este viernes 21 de enero una conferencia de prensa donde indicó los convocados para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Colombia y Ecuador. La ‘bicolor’ tuvo dos partidos amistosos internacionales donde el ‘Tigre’ pudo ver nuevas caras y sumarlos al llamado para los encuentros de este 28 de enero en Barranquilla y 1 de febrero en Lima.

Esta lista dio sorpresas, como la no convocatoria de Jefferson Farfán a lo que Ricardo Gareca dijo: “No le ha permitido en este tiempo hacer una práctica de fútbol. Estamos en una etapa cuantos más jugadores tengan continuidad, yo creo que será fundamental en todo aspecto. Entonces no queremos apurar nada y que tenga su tiempo para ver a las fechas siguientes. Ver su evolución en Alianza, mientras hace un trabajo en paralelo en la Videna”.

Christian Ramos es otra baja por una lesión y por lo tanto tampoco fue convocado a lo que el ‘Tigre’ agregó: “En la entrada en calor, se ve que tuvo un mal momento o venía con un proceso en donde él, en un movimiento, se sintió afectado en su pierna izquierda. La lesión no es de gravedad, pero para estas instancias, lo deja fuera de estos compromisos”.

Finalmente, una grata sorpresa en la convocatoria de la selección ha sido el llamado de Jairo Concha, quien frente a Jamaica tuvo una gran actuación y cabe la posibilidad de que por ese motivo Ricardo Gareca lo tomara en cuenta para estas fechas Eliminatorias Sudamericanas. El volante de Alianza Lima se encuentra en un gran momento de su carrera profesional.