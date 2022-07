El ex goleador de la selección señaló que el nivel del fútbol local es malo, por ello tienen que buscar la opción de crecer fuera de nuestras fronteras.

Uno de los mejores jugadores en la historia del Perú es el ex delantero Claudio Pizarro, quien dejó su huella en Europa, siendo parte de colosos del fútbol mundial como Bayern Múnich y Chelsea.

El ex delantero de la selección es voz autorizada, por ende tomó la palabra y le mandó un claro mensaje a lonuevos talentos del balompié nacional, a quienes les recomendó irse del país para tener mejores opciones.

"(Les recomiendo) salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y eso se nota en los campeonatos internacionales", indicó Pizarro a Alonso el Inca, en sus redes sociales.

"Eso (el bajo nivel del balompié nacional) se ve cuando los equipos salen a jugar la Copa Libertadores y es muy complicado. No competimos. No llegamos al nivel de competencia que se necesita", agregó el ex artillero.

Pizarro no se quedó ahí, porque les dijo a los juveniles que mientras más pequeños se puedan ir de Perú, mejor va a ser su formación.

"Es importante que si los chicos tienen la oportunidad, (tienen que) salir tempranamente de Perú para que puedan competir de la mejor manera y darse cuenta de lo difícil que es, porque no es fácil", explicó.

Por último remató al decir que "son importantes esas bases desde pequeño, para seguir avanzando y creciendo como jugador".