El polémico gol de Alianza Lima que le devolvió la punta del Torneo Clausura sigue dando que hablar, esta vez el periodista deportivo Elejalder Godos exigió la implementación del 'ojo de halcón' en la Liga 1 para el 2023, ya que considera injusto lo que sucedió ante Ayacucho FC. Como se recuerda, Hernán Barcos anotó el único tanto del partido, que para muchos el balón no ingresó en su totalidad al arco defendido por Andy Vidal.

Según las imágenes que se pudieron apreciar en la transmisión oficial del partido a cargo de GOLPERU, el balón no parece entrar por completo al arco ayacuchano, y no se pudo brindar detalles de la acción en otros ángulos, ya que por problemas con el paro de estudiantes en Ayacucho, los equipos del mencionado canal, no llegaron a tiempo para el primer tiempo.

En medio de esta polémica, el periodista deportivo Elejalder Godos, manifestó su incomodidad y exigió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la implementación del sistema tecnológico 'ojo de halcón' para la próxima temporada de la Liga 1-2023.

"Quizás antes del VAR, para el 2023, la FPF debiera implementar el reloj ojo de halcón. Con motivo del Mundial sub-17, puede ser un gran pretexto. Justicia señores", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Alianza Lima retomó la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 tras derrotar 1-0 a Ayacucho FC. De esta manera, ocupó nuevamente el primer lugar de la tabla con 39 unidades, mientras que Sporting Cristal, escolta, lo sigue de cerca con 38 puntos, a falta de una jornada para el final del Torneo Clausura 2022.

¿A qué hora, dónde y con quien juega Alianza Lima en la última fecha?

El cuadro dirigido por Guillermo Salas recibirá a ADT este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva, que repleto de hinchas 'blanquiazules'. El compromiso se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) en simultáneo al Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y FBC Melgar vs. Alianza Atlético, de acuerdo con la programación de la Liga 1.