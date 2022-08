Universitario de Deportes y ADT igualaron 1-1 por la fecha 8 de la Liga 1; sin embargo en el desarrollo de este partido, ocurrió un altercado entre Andy Polo y Erinson Ramírez que se originó a causa de los reclamos de los jugadores de ambos equipos.

A raíz de la riña entre estos futbolistas, el periodista Jampool Cuadros de Fútbol en América, cuando finalizó el partido, entrevistó al atacante del conjunto tarmeño, quien dio detalles exclusivos de lo que sucedió al momento de la pelea.

"Yo voy a Polo tranquilo y él me empuja. Ahí se armó la 'vainilla'. Me mete un cachetadón, le digo al línea y no vio nada. Como es la 'U', no vio nada", manifestó Erinson Ramírez en relación a la pregunta.

Posteriormente, el ex jugador de Deportivo Municipal consideró que esta jugada debió ser de expulsión. Adicionalmente, indicó que considera que no fue sancionado ya que Andy Polo "juega en la U", haciendo alusión a una posible parcialidad de la terna arbitral.

"Me dio bien porque me mandaron el video y me dio bien. Ya que voy a hacer, el partido ya está y la cachetada también. Exacto (debieron expulsar a Polo) porque yo le digo al línea: ¿'has visto la cachetada'? y él me dice 'no, no párate'. Está bien, ¿Cómo es la 'U' no?", concluyó el jugador.