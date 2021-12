Felipe Rodríguez fue el goleador en la temporada 2021 de la Liga 1 y también uno de los mejores jugadores, sorpresivamente en el club Carlos A. Mannucci no contaron con él para lo que viene del 2022, prefirieron obviarlo y dejarlo ir sin ofrecerle la renovación. El futbolista habló sobre cómo fue que se dieron las cosas ahora que jugará en Cusco FC.

“Mannucci nunca se comunicó conmigo. No hubo intención de renovar el contrato y surgió esta posibilidad, hace una semana y media que venimos charlando. Hubo muchísimo interés por parte de los dirigentes y cuando el interés es mutuo creo que las cosas se facilitan mucho más”, declaró Felipe Rodríguez en una entrevista en Gol Perú.

El delantero no se hace dramas y respetó las decisiones tomadas desde la interna del club trujillano: “Sinceramente no recibí llamado del nuevo cuerpo técnico. No lo conozco al entrenador, me han hablado muy bien de él, y tampoco hubo un llamado de la dirigencia, que es algo que respeto mucho. Son decisiones que toman los equipos a fin de año”.

Sobre su nuevo compañero en la ofensiva del Cusco FC, Abdiel Ayarza el uruguayo dijo: “Es un jugador muy importante, creo que lo demostró este año. Quedé muy sorprendido. También cada vez que lo enfrenté, físicamente hace la diferencia. Es muy importante y va a ser un plus para nosotros”, finalizó Felipe Rodríguez.