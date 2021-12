Cienciano empezó la pretemporada primero que todos los clubes oficializados para el año 2022 de la Liga 1. Con ese empuje, la noticia que el inicio del certamen se retrasó una semana, no cayó mal en el cuerpo técnico cusqueño. Encabezados por el estratega Gerardo Ameli, el entrenador sostuvo que el cambio de planes no le incomoda.

"Arrancamos en un momento ideal, a partir de esta decisión de postergar una semana el inicio, a nosotros nos resulta interesante porque ya le estábamos sacando ventaja a casi todos los clubes por haber arrancado antes y creemos que una semana más nos brinda la posibilidad que nuestro equipo llegue mejor aún y eso nos beneficia, con los plazos estamos muy bien", manifestó Gerardo Ameli.

En donde sí se mostró incómodo el técnico argentino Gerardo Ameli fue con la Bolsa de Minutos. Teniendo la información que no iba hacer empleada en la temporada 2022 de la Liga 1, el cambio generó un disgusto en el entrenador de Cienciano del Cusco.

"Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber Bolsa de Minutos, ahora eso se modificó y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel. Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio. No nos perjudica porque tenemos un grupo de juveniles que están aptos para sumar minutos", destacó Gerardo Ameli.