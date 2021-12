Compartiendo cancha más de una vez, Ronaldinho y Juan Manuel Vargas se han enfrentado tanto por selecciones como por clubes. Pero es en este último apartado, cuando nace una desopilante anécdota narrada por el mismo ‘Loco’. Entrañable y pícaro, el lateral izquierdo contó los detalles de cómo el crack brasileño lo reconoció durante un cotejo de la Serie A.

Narrando lo sucedido en el programa de YouTube que tiene el ‘Cuto’ Guadalupe para el Diario Trome, el lateral izquierdo peruano Juan Manuel Vargas contó cómo Ronaldinho lo reconoció en la previa de un Fiorentina ante Milan por la Serie A.

“Llegamos a jugar con AC Milan y estábamos por entrar a los vestuarios y yo pensé: estos qué me van a reconocer. Pero tú sabes que todos los ‘sudacas’ se reconocen y escucho: ‘Ey peruano, Vargas’, me dijo. Me estiró la mano ¿Cómo estás? nos saludamos. Uyyy sentí una vaina en el estómago”, comentó Juan Manuel Vargas, exlateral de Universitario de Deportes.

Teniendo un cotejo reñido, tras el pitazo final, Juan Manuel Vargas confesó que le pidió la camiseta a Ronaldinho. Entendiendo que el crack quizá se podía negar, el ‘Loco’ rescató la humildad del brasileño y su buena fe.

“Al final del partido me acerqué y le dije: me puedes dar tu camiseta y me la entregó. Son campeones del mundo y tienen esa humildad. Es lo que hay pues, eso es su esencia”, narró Juan Manuel Vargas al programa de el ‘Cuto’.