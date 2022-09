Luego de lo sucedido tras el partido entre Alianza Lima y Carlos Stein, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, donde Carlos Vílchez y algunos otros de sus compañeros realizaron fuertes reclamos contra la CONAR. Esto debido a que consideraron que el árbitro le 'regaló' el penal del triunfo a los 'blanquiazules', por ello la Comisión Disciplinaria decidió abrir procesos disciplinarios y sancionar a los integrantes del club norteño.

Como se recuerda, Vílchez tuvo fuertes declaraciones contra la Comisión Nacional de Árbitros tras el partido ante los íntimos el último fin de semana en Jaén. 'Neka' tildó de "nido de ratas" y que todo ello "huele a putrefacción", asegurando que la institución que rige el arbitraje en nuestro país, favoreció a los dirigidos por 'Chicho' Salas.

"La Comisión Disciplinaria de la FPF abre proceso disciplinario a tres integrantes del plantel de Carlos Stein: Oscar Vílchez, Brandon Palacios e Iván Chávez. Además, cada uno recibe una fecha de suspensión", reveló RPP Noticias en sus redes sociales.

Cabe resaltar que hasta el momento Carlos Stein no se ha pronunciado con respecto a estas sanciones que recibieron miembros del equipo que lucha por no perder la categoría de la Liga 1. No obstante, es bueno precisar que este castigo puede ser modificado cuando se expida la resolución final.