Este sábado 4 de febrero, Cienciano y UTC no pudieron jugar en el Estadio Héroes de San Ramón, pues el visitante no se presentó.

Confirmando su estado de huelga, Cienciano no se presentó para disputar su encuentro contra UTC de Cajamarca. Teniendo que jugar en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 3 de la Liga 1 - 2023, los imperiales no estuvo en la cancha y el local se llevó sus primeros tres puntos.

De esa forma, la situación ya se venía plasmando, porque en un principio los cusqueños ya habían anunciado que no iban a estar presentes y que Los Gavilanes iban a ganar. Mostrando su protesta por el inicio del Torneo Apertura.

Según las bases puestas por la Federación Peruana de Fútbol, dos Walk Over en la temporada por parte de un equipo, tendrá el descenso directo. Tras lo sucedido en esta tarde, veremos cómo se va a manejar para el próximo duelo que sostendrán los Rojos, mientras que los cremas seguirán con su preparación para las fechas siguientes.





PREVIA DEL PARTIDO UTC VS. CIENCIANO:

Este sábado 4 de febrero a las 15:30 hrs (hora peruana) se disputará un partido más de la Liga 1. Luego de que el Gobierno diera luz verde a la Federación Peruana de Fútbol para que pueda organizar el campeonato, por tal motivo se reprogramó desde la jornada tres, ahora chocarán UTC de Cajamarca y Cienciano.

Los cajamarquinos llegan a este encuentro luego de igualar en la última fecha del torneo del año pasado ante Universitario de Deportes (1-1), mientras que los imperiales ganaron a la Universidad San Martín (2-1), lo que no impedirá que ambos lleguen con ganas de lograr una victoria.

En historial de duelos entre el UTC y Cienciano, tienen como ganador al visitante con dos triunfos sobre uno de los Gavilanes. También empataron en dos ocasiones.



ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS FECHA COMPETENCIA:

UTC 2-1 Cienciano 7 Oct, 2022

Cienciano 3-2 UTC 21 May, 2022

Cienciano 2-2 UTC 21 Sep, 2021

Cienciano 1-0 UTC 12 Mar, 2021

Cienciano 1-1 UTC 31 Oct, 2020



Cabe recordar que el partido inaugural, Sport Huancayo ganó por Walk Over al Cusco FC, debido a que este último no se presentó hasta que la FPF quite la medida cautelar para la transmisión de sus partidos con el Consorcio Fútbol Perú. Por lo que aún no se sabe si los Rojos se presentarán para este encuentro porque pertenecen a la lista de instituciones (Alianza Lima, Melgar, Binacional, Deportivo Municipal y Sport Boys) que no se presentarán a jugar.

Probable alineación de UTC vs. Cienciano:

UTC: (4-2-3-1): Patrick Zubczuk; Eric Canales, Gianmarco Gambetta, Juan Randazzo, Luis Trujillo; Cristian Mejía, Carlos Diez; Erinson Ramírez, Matías Abisap, Gaspar Gentile; Facundo Peraza.

Cienciano: (4-4-2): Miguel Vargas; Luis Garro, Koichi Aparicio, Hansell Riojas, Ayrthon Quintana; Kevin Sandoval, Gonzalo González, Claudio Torrejón, Paolo Hurtado; Danilo Carando, Carlos Garcés.

MARCADOR UTC VS. CIENCIANO:

¿En dónde y cuándo se juega el UTC vs. Cienciano?:

Estadio Héroes de San Ramón – Cajamarca, Perú. Sábado, 4 de febrero de 2023, 3:30 PM