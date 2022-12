Es momento de comprender al ser humano, entender sus decisiones, y los motivos de sus determinaciones. Jefferson Farfán confirmó su salida del deporte rey de manera oficial, el histórico futbolista demostró haber hecho una carrera ideal. Por eso, el deporte rey en nuestro país se lamenta por la noticia confirmada por el propio protagonista.

La Foquita en una charla exclusiva con Fútbol en América, tomó la palabra para explicar el principal motivo de su salida del fútbol profesional. El ex capitán de Alianza Lima asumió una posición más humana, donde prefirió dejar de lado su aspecto de jugador, para pensar en su futuro. La salud no es un tema al azar, más aún en la más alta competencia.

¿La razón de su retiro? El tema es claro para Jefferson Farfán: "La lesión exacta es la rodilla izquierda, se me cayó todo el cartílago, es incómodo. Mira, a mí no me costaba nada estar en Miami, en la playa de vacaciones, pero mi sueño era terminar en Alianza Lima, no me importaba terminar en silla de ruedas, si no hubiera estado en Alianza iba a Europa. Mi sueño era ese, salir así del equipo de mis amores, en algún momento volveré".

De la misma manera, se emocionó recordando cada uno de los momentos vividos dentro del fútbol profesional. Cumpliendo las metas proyectadas desde el día uno, hasta el momento donde toma la decisión irreversible: "Mi sueño más grande siempre ha sido terminar en Alianza Lima, porque si no fuera por ellos, no hubiera estado en Europa. No me importaba si venía en silla de ruedas. Este ha sido el momento perfecto para salir del equipo de mis amores".

Sobre la Selección Peruana, explicó Agustín que estaba ilusionado con verse quizás en Qatar 2022. Ingresando de cualquier cosa, no solo de jugador: "Me hubiera gustado estar en un segundo mundial, todos nos la creímos, nos comimos el caramelito. El sueño de todos era jugar un próximo mundial. No sé yo le llevaba los chimpunes a Cueva o Carrillo, ¡Qué miércoles!, pero que me subía a ese avión, me subía".

Finalmente, sabe que su vida estará ligada mucho tiempo al deporte rey. Por ende, un partido de despedida con todos sus amigos, excompañeros, y demás, estará dándose de forma repentina pronto: "Obvio (partido de despedida) de todas maneras. Eso lo estamos pensando qué equipos, para que nadie se moleste, va a ser complicado, pero lo estamos organizando".