El tema de la semana continúa siendo los polémicos arbitrajes en la Liga 1. Todo empezó desde la derrota de Universitario el último domingo donde hubo 3 expulsados y se alargó al lunes con el presunto gol en offside de Carlos Zambrano.

En medio de toda esa turbulencia por las decisiones arbitrales, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, salió al frente para enviar una fuerte advertencia a los árbitros.

“Los árbitros tienen mucho soporte de la Federación Peruana de Fútbol y no puedo dejar de reconocer que, si me llama la atención que nuestros árbitros a nivel de Copa Libertadores y Copa Sudamericana les va muy bien, pero se equivocan mucho en el torneo local. No podemos dejar de reconocer que ha habido decisiones arbitrales que sí han dejado mucho que desear, y eso nos deja muy preocupado”, dijo en Panamericana Televisión.

Posteriormente, Agustín Lozano, amenazó con separar a aquellos que sigan cometiendo escandalosos errores. Además, ratificó que el VAR se usará en el torneo Clausura.

“Queda sancionar o preparar mejor a los árbitros que se han equivocado involuntariamente, aunque por ahí sí hubo algunas jugadas que no se pueden permitir de esa magnitud. “Yo no quiero especular nada, ni acusar a nadie, pero si hay un árbitro que probablemente sus decisiones van mucho más allá de su honestidad, yo creo que tiene que ser separado definitivamente”, finalizó.