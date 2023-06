Universitario de Deportes está trabajando de cara a lo que será el inicio de la segunda parte del torneo, ahí el Clausura 2023 será importante y casi fundamental. Debido a que ya perdieron ante Alianza Lima ese título, para forzar el campeonato nacional de Liga 1.

Los cremas en el Torneo Clausura deben chocar ante Cienciano del Cusco el jueves 22 de junio a las (8:30 PM – HORA PERUANA). Después, debe pensar en Copa Sudamericana, cuando juegue frente a Gimnasia Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental el miércoles 28 de junio a las (9:00 PM – HORA PERUANA).

Hasta llegar al partido de interés de esta nota, para recibir a Alianza Atlético de Sullana. El equipo que contrató hace nada a Carlos Compagnucci, el director técnico argentino después de su salida de “U” debe reflexionar en rehacer su vida profesional.

¿QUÉ DIJO CARLOS COMPAGNUCCI SOBRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Eso contó en charla con Willax Deportes, donde explicó las sensaciones que está viviendo ahora mismo lejos de la que consideraba su casa: “Va a estar lindo enfrentar a la U. Yo nunca estuve en el Monumental del otro lado, pero uno va a querer ganar y hacer lo mejor para Alianza Atlético (Sullana)”.

Para Compa el tema es sencillo, él falló como cabeza de grupo, por eso asume las consecuencias de los resultados definitivos: “No me gustó lo que pasó en este inicio de torneo con la ‘U’. Me fui dolido, pero por mí, no con alguien más. Me gustaría demostrar mi capacidad y seguir luchándola en el fútbol peruano”.

Además, reveló que tiene una gran relación con un jugador del plantel de Universitario de Deportes. El único que lo llamó para felicitarlo por su nuevo puesto de trabajo en el norte del Perú: “José Carvallo me llamó para desearme lo mejor en esta etapa, tengo una buena relación, lo considero casi un amigo”.