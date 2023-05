La jornada sabatina del Torneo Apertura comenzó con el encuentro entre Cusco FC vs. Sport Boys, los locales no se hicieron problemas y ganaron por 1-0 con gol de José Fajardo a los 5′ minutos. Los rosados intentaron de muchas formas en conseguir el empate, pero no les alcanzó, ya que los Guerreros de Oro supieron manejar las situaciones en su contra.

Más temprano, Alianza Atlético derrotó al Atlético Grau por 3-2, en el clásico de la ciudad.

Cabe mencionar, que la fecha continuará mañana domingo 28 de mayo, con los partidos entre UTC vs Universitario de Deportes a las 15:30 hrs. (hora peruana) y por la noche Alianza Lima recibe con gran anhelo de lograr el Torneo Apertura al Deportivo Binacional, desde las 20:30 hrs.

Recordar que la fecha empezó el día viernes 26 de mayo, cuando Academia Cantolao empató 1-1 ante Deportivo Garcilaso. Los goles lo hicieron Alexander Vergara a los 2′ minutos para el Delfín y José Paradi puso la igualdad a los 12. Por último, El papá volvió a ganar y esta vez lo hizo contra Deportivo Municipal, con un ratón de Kevin Sandoval.

