Racing Club está viviendo una crisis interna fuerte, donde todos están siendo criticados. Fernando Gago si no suma de a 3 frente a Ricardo Gareca se abrirá una oleada de comentarios en contra de su gestión.

Paolo Guerrero todavía se encuentra un poco incómodo por la lesión a la rodilla se recrudeció. El delantero peruano debe esperar por su mejoría. Para encontrarse con El Tigre, a quien conoce bien de la Selección Peruana.

Para Ricardo Gareca este partido contra Racing Club, es importante para Vélez Sarsfield: “Estamos necesitados de ganar. Tanto Racing como Vélez vamos a buscar el triunfo. Gago hizo grandes campañas y está cuestionado, yo logré títulos y también estoy cuestionado”.

El Tigre desea quedarse en el Fortín hasta final de año y analizar lo que vendrá: “Los entrenadores vemos todo con optimismo. No tengo plazos. Me gustaría quedarme al lado de los muchachos y permanecer hasta donde pueda permanecer. Yo quiero quedarme y pelearla”.

POSIBLES ALINEACIONES – RACING CLUB VS. VÉLEZ SARSFIELD:

XI RACING CLUB: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leo Sigali, Emiliano Insúa, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz; Emiliano Saliadarre, Nicolás Reniero, Gabriel Hauche.

XI VÉLEZ SARSFIELD: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Diego Godín, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Damián Fernández y Christian Ordóñez; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Abiel Osorio.

Racing Club vs. Vélez Sarsfield: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina 2023?

El encuentro entre Racing Club vs. Vélez Sarsfield se jugará este viernes 19 de mayo, a partir de las 19:30 horas de Perú.

Racing Club vs. Vélez Sarsfield: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina 2023?

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Perú, Star+, beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, DAZN LaLiga , DAZN, ESPN+, ESPN Deportes, Fútbol Libre, Fútbol Latam.