ADC Juan Pablo II vs. Sport Huancayo: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 14 de la Liga 1

ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo se enfrentan este martes 27 de octubre, por la fecha 14 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

ADC Juan Pablo II recibe a Sport Huancayo este martes 27 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Hay equipos que llegan con el envión anímico de puro buen momento, y Sport Huancayo es uno de ellos. Del otro lado, ADC Juan Pablo II necesita cortar una mala racha para no perderle pisada a la parte alta.

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El local quiere reencontrarse con el triunfo después de un tropiezo doloroso, mientras que el visitante llega como único puntero y con la chance de estirar la diferencia en la cima.

La actualidad de ambos equipos

ADC Juan Pablo II arrastra un golpe fuerte: cayó 0-3 como visitante ante Universitario en su presentación más reciente. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-0 sobre Sport Boys y un empate 1-1 frente a Comerciantes Unidos. Con 22 puntos en 13 fechas, está séptimo y todavía con argumentos para pelear arriba si reacciona rápido.

Sport Huancayo, en cambio, llega en otro nivel de confianza. Goleó 4-1 a Alianza Atlético en su último partido como local y antes había sumado dos triunfos consecutivos, 2-1 ante Cusco y 1-0 como visitante frente a Deportivo Garcilaso. Esa racha lo tiene como líder con 28 unidades en 13 juegos, y llega a este cruce como el equipo que mejor está rindiendo del campeonato.

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El historial entre ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo

La historia reciente entre ambos es completamente favorable a Sport Huancayo, que ganó los tres antecedentes registrados y nunca dejó escapar puntos. La diferencia de gol también lo respalda: ocho tantos a favor contra apenas dos en contra en esos tres partidos.

El más contundente fue un 5-1 en 2025, y el enfrentamiento más reciente, en mayo de este año, también quedó del lado de Huancayo por 2-1. ADC Juan Pablo II nunca pudo sacarle un resultado positivo en este cruce.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Sport Huancayo vs. ADC Juan Pablo II 2-1 Liga 1 25/07/2025 Sport Huancayo vs. ADC Juan Pablo II 5-1 Liga 1 16/02/2025 ADC Juan Pablo II vs. Sport Huancayo 0-1 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. Club Deportivo Moquegua — miércoles 28 de octubre, 11:00 hs

FC Cajamarca vs. CD UT Cajamarca — miércoles 28 de octubre, 13:15 hs

Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso — miércoles 28 de octubre, 15:30 hs

Cienciano vs. Atletico Grau — miércoles 28 de octubre, 19:00 hs

Los Chankas vs. Cusco — jueves 29 de octubre, 13:00 hs

Sporting Cristal vs. Alianza Lima — jueves 29 de octubre, 15:30 hs

Melgar vs. Comerciantes Unidos — jueves 29 de octubre, 19:30 hs

Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 18:30 hs

En síntesis