ADC Juan Pablo II vs. Sport Huancayo: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 14 de la Liga 1

ADC Juan Pablo II recibe a Sport Huancayo este martes 27 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Hay equipos que llegan con el envión anímico de puro buen momento, y Sport Huancayo es uno de ellos. Del otro lado, ADC Juan Pablo II necesita cortar una mala racha para no perderle pisada a la parte alta.
El local quiere reencontrarse con el triunfo después de un tropiezo doloroso, mientras que el visitante llega como único puntero y con la chance de estirar la diferencia en la cima.
La actualidad de ambos equipos
ADC Juan Pablo II arrastra un golpe fuerte: cayó 0-3 como visitante ante Universitario en su presentación más reciente. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-0 sobre Sport Boys y un empate 1-1 frente a Comerciantes Unidos. Con 22 puntos en 13 fechas, está séptimo y todavía con argumentos para pelear arriba si reacciona rápido.
Sport Huancayo, en cambio, llega en otro nivel de confianza. Goleó 4-1 a Alianza Atlético en su último partido como local y antes había sumado dos triunfos consecutivos, 2-1 ante Cusco y 1-0 como visitante frente a Deportivo Garcilaso. Esa racha lo tiene como líder con 28 unidades en 13 juegos, y llega a este cruce como el equipo que mejor está rindiendo del campeonato.
El historial entre ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo
La historia reciente entre ambos es completamente favorable a Sport Huancayo, que ganó los tres antecedentes registrados y nunca dejó escapar puntos. La diferencia de gol también lo respalda: ocho tantos a favor contra apenas dos en contra en esos tres partidos.
El más contundente fue un 5-1 en 2025, y el enfrentamiento más reciente, en mayo de este año, también quedó del lado de Huancayo por 2-1. ADC Juan Pablo II nunca pudo sacarle un resultado positivo en este cruce.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Sport Huancayo vs. ADC Juan Pablo II
|2-1
|Liga 1
|25/07/2025
|Sport Huancayo vs. ADC Juan Pablo II
|5-1
|Liga 1
|16/02/2025
|ADC Juan Pablo II vs. Sport Huancayo
|0-1
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Asociacion Deportiva Tarma vs. Club Deportivo Moquegua — miércoles 28 de octubre, 11:00 hs
- FC Cajamarca vs. CD UT Cajamarca — miércoles 28 de octubre, 13:15 hs
- Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso — miércoles 28 de octubre, 15:30 hs
- Cienciano vs. Atletico Grau — miércoles 28 de octubre, 19:00 hs
- Los Chankas vs. Cusco — jueves 29 de octubre, 13:00 hs
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima — jueves 29 de octubre, 15:30 hs
- Melgar vs. Comerciantes Unidos — jueves 29 de octubre, 19:30 hs
- Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 18:30 hs
En síntesis
- ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo se enfrentan este martes 27 de octubre por la fecha 14 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- ADC Juan Pablo II suma 22 puntos en el torneo.
- Sport Huancayo suma 28 puntos tras vencer a Alianza Atletico, Cusco y Deportivo Garcilaso.