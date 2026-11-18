Alianza Atletico y Melgar se enfrentan este miércoles 18 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Alianza Atletico recibe a Melgar este miércoles 18 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la mitad alta de la tabla, así que cada detalle puede valer el séptimo o el quinto puesto. Son 16 fechas de temporada regular que ya empiezan a pesar y nadie quiere quedar afuera de la pelea de arriba.

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Alianza Atletico necesita reencontrarse después de un tropiezo y Melgar llega con la ilusión de estirar su buen momento, así que hay bastante en juego para los dos aunque no se trate de una final.

La actualidad de ambos equipos

Alianza Atletico viene de un golpe duro: cayó 0-2 como visitante ante FC Cajamarca y cortó una racha de dos triunfos seguidos, uno de ellos un 3-2 bastante peleado ante Deportivo Garcilaso. Con 28 puntos en 16 partidos y en el séptimo lugar, el equipo necesita recuperar la solidez que mostró a fines de octubre si quiere seguir metido entre los de arriba.

Melgar llega en alza. Ganó su último partido 2-1 de local ante ADC Juan Pablo II y aunque antes había perdido con Sport Huancayo y empatado con Comerciantes Unidos, el triunfo más reciente le dio aire. Está quinto con 29 unidades, uno más que su rival de turno, y esa pequeña ventaja es justamente lo que se pone en disputa.

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El historial entre Alianza Atletico y Melgar

El historial entre ambos está prácticamente parejo, con apenas un triunfo de diferencia a favor de Melgar en 53 enfrentamientos: 19 victorias melgarianas, 18 para Alianza Atletico y 16 empates, con los goles también muy cerca (68 contra 65).

En los cruces más recientes Melgar se quedó con la ventaja: ganó 3-1 en mayo de este año y también se impuso 2-1 a comienzos de 2025, aunque en el medio hubo un 0-0 sin goles. Antes de eso Alianza Atletico había dado el golpe con un 3-1 en 2024, pero en general la balanza últimamente se inclinó para el lado arequipeño.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/05/2026 Melgar vs. Alianza Atletico 3-1 Liga 1 01/08/2025 Alianza Atletico vs. Melgar 0-0 Liga 1 24/02/2025 Melgar vs. Alianza Atletico 2-1 Liga 1 25/07/2024 Alianza Atletico vs. Melgar 3-1 Liga 1 10/02/2024 Melgar vs. Alianza Atletico 1-0 Liga 1 15/09/2023 Melgar vs. Alianza Atletico 4-0 Liga 1 24/04/2023 Alianza Atletico vs. Melgar 3-3 Liga 1 30/10/2022 Melgar vs. Alianza Atletico 0-1 Liga 1 03/07/2022 Alianza Atletico vs. Melgar 0-0 Liga 1 13/08/2021 Alianza Atletico vs. Melgar 3-3 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs

Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis