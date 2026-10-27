Alineaciones de ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo por la Liga 1: formaciones probables

ADC Juan Pablo II recibe a Sport Huancayo este martes 27 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. ADC Juan Pablo II viene de caer 0-3 ante Universitario y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sport Huancayo viene de ganarle 4-1 a Alianza Atletico y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo
ADC Juan Pablo II (4-4-2): Matías Alejandro Vega, Piero Antón, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna, Erinson Ramírez, Christian Flores, Álvaro Rojas, Juan Pablo Goicochea, Nilton Ramírez, Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.
Sport Huancayo (4-2-3-1): Ángel Zamudio, Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Daniel Porozo, Javier Sanguinetti. DT: Richard Pellejero.
La previa de ADC Juan Pablo II y Sport Huancayo: todo lo que hay que saber
- Día: martes 27 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Historial: 3 cruces — ADC Juan Pablo II ganó 0, Sport Huancayo ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 10/05/2026: Sport Huancayo 2-1 ADC Juan Pablo II
- Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Alianza Atletico, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Melgar, lunes 2 de noviembre