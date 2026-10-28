Alineaciones de Cienciano y Atletico Grau por la Liga 1: formaciones probables

Cienciano recibe a Atletico Grau este miércoles 28 de octubre desde las 19:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Cienciano viene de caer 1-3 ante Comerciantes Unidos y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atletico Grau viene de empatar 1-1 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cienciano y Atletico Grau
Cienciano (4-2-3-1): Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Ademar Robles, Ray Sandoval, Santiago Arias, Neri Bandiera, Carlos Garcés, Cristian Souza España. DT: Horacio Melgarejo.
Atletico Grau (4-4-2): Patricio Álvarez, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez, Ignacio Tapia, José Ataupillco, Pablo Lavandeira, Diego Barreto, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Aldair Vásquez, Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
La previa de Cienciano y Atletico Grau: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Perú)
- Historial: 15 cruces — Cienciano ganó 8, Atletico Grau ganó 3 y empataron 4
- Último antecedente: 09/05/2026: Atletico Grau 1-2 Cienciano
- Próximo partido de Cienciano: vs. Alianza Lima, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Atletico Grau: vs. Universitario, domingo 1 de noviembre