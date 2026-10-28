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Liga 1

Alineaciones de Cienciano y Atletico Grau por la Liga 1: formaciones probables

Cienciano y Atletico Grau se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cienciano vs. Atletico Grau, Liga 1
Cienciano vs. Atletico Grau, Liga 1

Cienciano recibe a Atletico Grau este miércoles 28 de octubre desde las 19:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Cienciano viene de caer 1-3 ante Comerciantes Unidos y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atletico Grau viene de empatar 1-1 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cienciano y Atletico Grau

Cienciano (4-2-3-1): Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Ademar Robles, Ray Sandoval, Santiago Arias, Neri Bandiera, Carlos Garcés, Cristian Souza España. DT: Horacio Melgarejo.

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Atletico Grau (4-4-2): Patricio Álvarez, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez, Ignacio Tapia, José Ataupillco, Pablo Lavandeira, Diego Barreto, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Aldair Vásquez, Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.

La previa de Cienciano y Atletico Grau: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Perú)
  • Historial: 15 cruces — Cienciano ganó 8, Atletico Grau ganó 3 y empataron 4
  • Último antecedente: 09/05/2026: Atletico Grau 1-2 Cienciano
  • Próximo partido de Cienciano: vs. Alianza Lima, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Atletico Grau: vs. Universitario, domingo 1 de noviembre
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