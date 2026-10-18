Alineaciones de Cienciano y CD UT Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Cienciano recibe a CD UT Cajamarca este domingo 18 de octubre desde las 18:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Cienciano viene de ganarle 2-0 a Club Deportivo Moquegua y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. CD UT Cajamarca viene de caer 0-1 ante Sporting Cristal y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cienciano y CD UT Cajamarca
Cienciano (4-2-3-1): Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Santiago Arias, Matías Succar, Ademar Robles, Cristian Souza España, Carlos Garcés, Neri Bandiera. DT: Horacio Melgarejo.
CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Francesco Cavagna, Bruno Duarte, Junior Huerto, Luis Arce, Marcos Lliuya, Arquímedes Figuera, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.
La previa de Cienciano y CD UT Cajamarca: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de Perú)
- Historial: 23 cruces — Cienciano ganó 7, CD UT Cajamarca ganó 6 y empataron 10
- Último antecedente: 26/04/2026: CD UT Cajamarca 2-2 Cienciano
- Próximo partido de Cienciano: vs. Comerciantes Unidos, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Melgar, viernes 23 de octubre