Alineaciones de Cusco y Sporting Cristal por la Liga 1: formaciones probables

Cusco y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cusco recibe a Sporting Cristal este sábado 24 de octubre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Cusco viene de caer 1-2 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sporting Cristal viene de ganarle 4-2 a Comerciantes Unidos y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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