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Liga 1

Alineaciones de Cusco y Sporting Cristal por la Liga 1: formaciones probables

Cusco y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cusco vs. Sporting Cristal, Liga 1
Cusco vs. Sporting Cristal, Liga 1

Cusco recibe a Sporting Cristal este sábado 24 de octubre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Cusco viene de caer 1-2 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sporting Cristal viene de ganarle 4-2 a Comerciantes Unidos y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cusco y Sporting Cristal

Cusco (4-1-4-1): Pedro Díaz, José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos, Nicolás Silva, Diego Soto, Carlos Montaño, Iván Colman, José Manzaneda, Facundo Julián Callejo. DT: Javier Rabanal.

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Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva, Agustín Álvarez Wallace, Luis Iberico, Yoshimar Yotún, Santiago Emanuel González, Michael Hoyos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.

La previa de Cusco y Sporting Cristal: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 15:15 (hora de Perú)
  • Historial: 37 cruces — Cusco ganó 10, Sporting Cristal ganó 18 y empataron 9
  • Último antecedente: 03/05/2026: Sporting Cristal 2-2 Cusco
  • Próximo partido de Cusco: vs. Los Chankas, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Sporting Cristal: vs. Alianza Lima, jueves 29 de octubre
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