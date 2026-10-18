Alineaciones de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de ganarle 1-0 a CD UT Cajamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de empatar 1-1 con ADC Juan Pablo II y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos
Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva, Agustín Álvarez Wallace, Luis Iberico, Yoshimar Yotún, Santiago Emanuel González, Michael Hoyos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.
Comerciantes Unidos (4-4-2): Matías Córdova, Fabio Rojas, Paolo Fuentes, Juan Rodríguez, Alexis Cossio, Alexis Arias, José Parodi, Agustín Rodríguez, Jean Olivares, Matías Sen, Rodrigo Vilca. DT: José Eugenio Hernández.
La previa de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 11:00 (hora de Perú)
- Historial: 13 cruces — Sporting Cristal ganó 7, Comerciantes Unidos ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 25/04/2026: Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
- Próximo partido de Sporting Cristal: vs. Cusco, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Cienciano, domingo 25 de octubre