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Alineaciones de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos, Liga 1
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos, Liga 1

Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de ganarle 1-0 a CD UT Cajamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de empatar 1-1 con ADC Juan Pablo II y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva, Agustín Álvarez Wallace, Luis Iberico, Yoshimar Yotún, Santiago Emanuel González, Michael Hoyos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.

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Comerciantes Unidos (4-4-2): Matías Córdova, Fabio Rojas, Paolo Fuentes, Juan Rodríguez, Alexis Cossio, Alexis Arias, José Parodi, Agustín Rodríguez, Jean Olivares, Matías Sen, Rodrigo Vilca. DT: José Eugenio Hernández.

La previa de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Historial: 13 cruces — Sporting Cristal ganó 7, Comerciantes Unidos ganó 3 y empataron 3
  • Último antecedente: 25/04/2026: Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
  • Próximo partido de Sporting Cristal: vs. Cusco, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Cienciano, domingo 25 de octubre
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