Alineaciones de Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la Liga 1: formaciones probables

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de ganarle 1-0 a CD UT Cajamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Comerciantes Unidos viene de empatar 1-1 con ADC Juan Pablo II y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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