Dónde ver EN VIVO Cusco vs. Sporting Cristal por la fecha 13 de la Liga 1: TV y streaming online

Cusco y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la fecha 13 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Cusco recibe a Sporting Cristal este sábado 24 de octubre desde las 15:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Cusco aparece como favorito en el papel, pero llega de dos derrotas al hilo y necesita cortar la racha ante el líder del torneo. Sporting Cristal, en cambio, no pierde pisada arriba y quiere seguir estirando la ventaja.

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Son puntos importantes para los dos: Cusco necesita reaccionar para no alejarse de la mitad de tabla alta, mientras que Sporting Cristal busca afirmarse en la cima del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

Cusco atraviesa un bache. Cayó 1-2 de visitante frente a Sport Huancayo y antes había perdido de local contra Alianza Lima, así que llega con la necesidad urgente de sumar y cortar la mala racha. Antes de esa seguidilla negativa había goleado como visitante a FC Cajamarca, señal de que el funcionamiento aparece y desaparece. Está noveno con 18 puntos en 12 partidos, en una zona donde cualquier tropiezo más lo puede complicar.

Sporting Cristal, en cambio, llega arriba de todo. Es el puntero con 25 unidades en la misma cantidad de partidos y viene de ganar los tres compromisos que jugó, el último por 4-2 de local ante Comerciantes Unidos. Antes había sumado un 1-0 como visitante y un 3-1 también de local, un andar sólido que lo mantiene lejos de la presión que sí siente su rival de turno.

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El historial entre Cusco y Sporting Cristal

El historial es amplio y lo domina Sporting Cristal: de 37 cruces se quedó con 18 triunfos por los 10 de Cusco, con 9 empates en el medio. También manda en los goles, 62 contra 47.

Sin embargo, los últimos enfrentamientos muestran más equilibrio del que indica el acumulado histórico. El más reciente terminó 2-2, y en los anteriores se repartieron triunfos de local y de visitante sin que ninguno pudiera imponerse con claridad.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Sporting Cristal vs. Cusco 2-2 Liga 1 14/12/2025 Cusco vs. Sporting Cristal 2-0 Liga 1 11/12/2025 Sporting Cristal vs. Cusco 1-0 Liga 1 14/09/2025 Cusco vs. Sporting Cristal 3-2 Liga 1 13/04/2025 Sporting Cristal vs. Cusco 1-0 Liga 1 22/09/2024 Cusco vs. Sporting Cristal 1-1 Liga 1 21/04/2024 Sporting Cristal vs. Cusco 2-0 Liga 1 29/09/2023 Cusco vs. Sporting Cristal 4-1 Liga 1 21/05/2023 Sporting Cristal vs. Cusco 3-2 Liga 1 22/08/2021 Sporting Cristal vs. Cusco 4-1 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 15:15 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Sport Huancayo vs. Alianza Atletico — sábado 24 de octubre, 12:45 hs

Universitario vs. ADC Juan Pablo II — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Cienciano — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Club Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — domingo 25 de octubre, 13:15 hs

Sport Boys vs. FC Cajamarca — domingo 25 de octubre, 15:30 hs

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas — domingo 25 de octubre, 18:00 hs

En síntesis