Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la fecha 12 de la Liga 1: TV y streaming online

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la fecha 12 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Sporting Cristal llega con la racha más sólida del campeonato y no piensa relajarse justo cuando se acomodó en la punta de arriba de la tabla. Comerciantes Unidos, en cambio, necesita sumar como sea para no alejarse del grupo que pelea por no descender.

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El local pelea puestos de privilegio en la Liga 1 y cada partido en casa es una oportunidad de afirmarse ahí arriba. Para el visitante, en tanto, el margen de error ya casi no existe.

La actualidad de ambos equipos

Sporting Cristal es segundo con 22 puntos en 11 fechas y llega habiendo ganado sus últimos tres compromisos, incluyendo el más reciente de visitante por 1-0 ante CD UT Cajamarca. Antes había goleado 3-1 de local a Atlético Grau y se había impuesto 2-1 como visitante frente a Club Deportivo Moquegua, una seguidilla que lo metió de lleno en la pelea de arriba.

Comerciantes Unidos está 15° con 10 puntos en 11 presentaciones y no logra encadenar triunfos. El fin de semana pasado rescató un empate 1-1 de local ante ADC Juan Pablo II, pero antes había caído 1-2 como visitante contra Alianza Atlético y 0-1 de local frente a Sport Huancayo. La necesidad de sumar afuera empieza a apremiar.

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El historial entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos

El historial favorece claramente a Sporting Cristal, que ganó 7 de los 13 cruces frente a los 3 de Comerciantes Unidos, con 3 empates y una diferencia de goles amplia, 25 contra 14. En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo pareja en el resultado puntual, con triunfos repartidos, aunque Cristal se quedó con la última victoria por 4-1 como visitante y también ganó 2-0 de local en el partido inmediatamente anterior a ese.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal 1-0 Liga 1 01/11/2025 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal 1-4 Liga 1 29/06/2025 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos 2-0 Liga 1 03/11/2024 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos 3-0 Liga 1 25/05/2024 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal 0-1 Liga 1 30/09/2018 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos 0-2 Liga 1 09/06/2018 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal 1-1 Liga 1 11/04/2018 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal 1-3 Liga 1 25/02/2018 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos 3-0 Liga 1 10/09/2017 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos 2-2 Liga 1

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 18 de octubre, 13:15 hs

Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs

Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis