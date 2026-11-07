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Liga 1

Melgar vs. ADC Juan Pablo II en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 de la Liga 1

Melgar y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 7 de noviembre, por la fecha 16 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Melgar recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla, así que más que un cruce de favoritismo claro, esto se juega codo a codo. Melgar tiene el rótulo de favorito, pero la tabla dice que la diferencia es mínima.

Son vecinos de posición y los dos necesitan sumar para no perder pisada en la mitad de la tabla. Un partido así, entre rivales tan parejos en puntaje, suele definirse por detalles.

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La actualidad de ambos equipos

Melgar llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante Sport Huancayo, un resultado que cortó la racha positiva que venía mostrando. Antes de esa derrota había empatado de local con Comerciantes Unidos y ganado afuera frente a CD UT Cajamarca, así que el equipo alterna rachas buenas con traspiés que lo frenan justo cuando parece encaminarse.

ADC Juan Pablo II también viene de perder, 0-1 de visitante ante Alianza Atlético, luego de un envión anímico que le había dado el triunfo 2-0 como local frente a Sport Huancayo. Antes de esa racha había sufrido una goleada en contra, 0-3 ante Universitario, lo que muestra un equipo irregular que necesita estabilidad para no quedar relegado en la zona media.

El historial entre Melgar y ADC Juan Pablo II

El historial reciente entre ambos es parejo al extremo: de los tres enfrentamientos registrados, los tres terminaron empatados. Ni Melgar ni ADC Juan Pablo II lograron quedarse con una victoria, y el reparto de goles también fue exacto, tres para cada lado.

Esa paridad numérica refleja lo que suele pasar cuando se cruzan: partidos trabados, sin grandes diferencias, donde el resultado termina siendo justo con lo que mostraron ambos en cancha.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/05/2026ADC Juan Pablo II vs. Melgar1-1Liga 1
05/08/2025Melgar vs. ADC Juan Pablo II1-1Liga 1
02/07/2025ADC Juan Pablo II vs. Melgar1-1Liga 1

Horario del partido

  • Perú: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs
  • FC Cajamarca vs. Alianza Atletico — sábado 7 de noviembre, 15:30 hs
  • Cienciano vs. Sport Huancayo — sábado 7 de noviembre, 20:30 hs
  • Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs
  • Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs
  • Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
  • Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

  • Melgar y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Melgar suma 26 puntos en el torneo.
  • ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.
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