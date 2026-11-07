Melgar vs. ADC Juan Pablo II en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 de la Liga 1

Melgar recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla, así que más que un cruce de favoritismo claro, esto se juega codo a codo. Melgar tiene el rótulo de favorito, pero la tabla dice que la diferencia es mínima.
Son vecinos de posición y los dos necesitan sumar para no perder pisada en la mitad de la tabla. Un partido así, entre rivales tan parejos en puntaje, suele definirse por detalles.
La actualidad de ambos equipos
Melgar llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante Sport Huancayo, un resultado que cortó la racha positiva que venía mostrando. Antes de esa derrota había empatado de local con Comerciantes Unidos y ganado afuera frente a CD UT Cajamarca, así que el equipo alterna rachas buenas con traspiés que lo frenan justo cuando parece encaminarse.
ADC Juan Pablo II también viene de perder, 0-1 de visitante ante Alianza Atlético, luego de un envión anímico que le había dado el triunfo 2-0 como local frente a Sport Huancayo. Antes de esa racha había sufrido una goleada en contra, 0-3 ante Universitario, lo que muestra un equipo irregular que necesita estabilidad para no quedar relegado en la zona media.
El historial entre Melgar y ADC Juan Pablo II
El historial reciente entre ambos es parejo al extremo: de los tres enfrentamientos registrados, los tres terminaron empatados. Ni Melgar ni ADC Juan Pablo II lograron quedarse con una victoria, y el reparto de goles también fue exacto, tres para cada lado.
Esa paridad numérica refleja lo que suele pasar cuando se cruzan: partidos trabados, sin grandes diferencias, donde el resultado termina siendo justo con lo que mostraron ambos en cancha.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/05/2026
|ADC Juan Pablo II vs. Melgar
|1-1
|Liga 1
|05/08/2025
|Melgar vs. ADC Juan Pablo II
|1-1
|Liga 1
|02/07/2025
|ADC Juan Pablo II vs. Melgar
|1-1
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Asociacion Deportiva Tarma vs. Sporting Cristal — sábado 7 de noviembre, 13:00 hs
- FC Cajamarca vs. Alianza Atletico — sábado 7 de noviembre, 15:30 hs
- Cienciano vs. Sport Huancayo — sábado 7 de noviembre, 20:30 hs
- Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Melgar y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Melgar suma 26 puntos en el torneo.
- ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.