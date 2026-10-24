Sport Huancayo vs. Alianza Atletico: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 13 de la Liga 1

Sport Huancayo y Alianza Atletico se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la fecha 13 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Huancayo recibe a Alianza Atletico este sábado 24 de octubre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Con tres triunfos al hilo, Sport Huancayo llega envalentonado y con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Enfrente tendrá a un Alianza Atletico golpeado que viene de una goleada en contra.

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El local pelea de igual a igual con los de arriba y no quiere soltar el ritmo que trae hace un mes. Para la visita, en cambio, el partido es una oportunidad de frenar la caída antes de que se le escape la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

Sport Huancayo está tercero con 25 puntos y lleva tres fechas seguidas ganando, la última vez de visitante ante Deportivo Garcilaso. El equipo encontró una regularidad que no tenía a principio de torneo y eso lo metió de lleno en la discusión por los primeros lugares.

Alianza Atletico, en el puesto 8 con 22 unidades, llega golpeado tras caer 4-1 de local frente a Universitario. Antes de ese traspié venía de ganar afuera ante Sport Boys, así que el equipo alterna rachas buenas con bajones y necesita volver a ordenarse para no perderle pisada a la mitad de tabla.

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El historial entre Sport Huancayo y Alianza Atletico

Se enfrentaron 28 veces y el historial favorece a Sport Huancayo, con 12 victorias contra 9 de Alianza Atletico y 7 empates. En las goleadas también manda el local de este sábado: 47 tantos contra 30 en el acumulado. El antecedente más reciente, sin embargo, quedó para la visita: Alianza Atletico 4-1 Sport Huancayo en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 4-1 Liga 1 18/07/2025 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 0-0 Liga 1 07/02/2025 Sport Huancayo vs. Alianza Atletico 2-1 Liga 1 05/08/2024 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 1-1 Liga 1 23/02/2024 Sport Huancayo vs. Alianza Atletico 4-0 Liga 1 31/07/2023 Sport Huancayo vs. Alianza Atletico 2-0 Liga 1 25/02/2023 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 4-2 Liga 1 15/10/2022 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 1-0 Liga 1 30/05/2022 Sport Huancayo vs. Alianza Atletico 4-1 Liga 1 24/07/2021 Alianza Atletico vs. Sport Huancayo 1-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 12:45 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Cusco vs. Sporting Cristal — sábado 24 de octubre, 15:15 hs

Universitario vs. ADC Juan Pablo II — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Cienciano — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Club Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — domingo 25 de octubre, 13:15 hs

Sport Boys vs. FC Cajamarca — domingo 25 de octubre, 15:30 hs

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas — domingo 25 de octubre, 18:00 hs

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En síntesis