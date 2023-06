Viviendo una jornada llena de fútbol, este miércoles 14 de junio habrán varios partidos llamativos. A desarrollarse alrededor de todo el mundo, habrá UEFA Nations League, Amistosos internacionales y Copa Africana de Naciones.

En ese sentido, los cotejos más llamativos son el de Uruguay vs Nicaraguay, para ver el debut de Bielsa; Croacia ante Países Bajos, por la UEFA Nations League y Guinea contra Egipto, con Mohamed Salah.

También habiendo partidos locales en el mundo, la Copa Argentina tendrá actividad. Viviéndose la Primera Ronda, Aldosivi y San Martín S. J. chocarán a las 11:30 AM.

Por la noche también habrá actividad deportiva futbolística. Sucediendo en la MLS, Los Angeles FC chocarán ante Houston Dynamo.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS HOY – MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DEL 2023

Copa de África de Naciones

08:00 AM – Sudán del Sur vs Gambia

11:00 AM – Santo Tomé y Principe vs Guinea-Bisáu

13:00 PM – Guinea vs Egipto

Copa Argentina

11:30 AM – Aldosivi – San Martín S. J.

CAFA Nations Cup

08:30 AM – Omán vs Tayikistán

10:30 AM – Turkmenistán vs Uzbekistán

MLS

21:30 PM – Los Angeles FC vs Houston Dynamo

UEFA Nations League

13:45 PM – Países Bajos vs Croacia

Amistosos internacionales

09:30 AM – Pakistán vs Kenia

10:00 AM – RD Congo vs Uganda

18:30 PM – Uruguay vs Nicaragua