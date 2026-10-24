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Premier League

Alineaciones de Chelsea y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea vs. Tottenham, Premier League
Chelsea vs. Tottenham, Premier League

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chelsea y Tottenham

Chelsea (3-4-2-1): Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Cole Palmer, Pedro Neto, Jordan Henderson, Moisés Caicedo, Morgan Rogers, Jorrel Hato, João Pedro. DT: Xabi Alonso.

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Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

Bajas y ausentes de Chelsea y Tottenham

Chelsea:

  • Emiliano Martínez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial; vuelve en una semana)
  • Pep Chavarría (golpe; vuelve en una semana)
  • Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve en una semana)
  • Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Tottenham:

  • Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Lucas Bergvall (ausencia; vuelve en una semana)
  • Pedro Porro (lesión isquiotibial)
  • Destiny Udogie (ausencia)
  • Savinho (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Richarlison (ausencia)

La previa de Chelsea y Tottenham: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 11:30 (hora de Perú)
  • Estadio: Estadio Stamford Bridge
  • Historial: 165 cruces — Chelsea ganó 76, Tottenham ganó 51 y empataron 39
  • Último antecedente: 01/08/2026: Chelsea 1-2 Tottenham
  • Próximo partido de Chelsea: vs. Manchester United, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Tottenham: vs. Crystal Palace, sábado 31 de octubre
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