Alineaciones de Coventry y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Coventry viene de caer 1-3 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coventry y Fulham
Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Caleb Yirenkyi, Jack Rudoni, Matt Grimes, Brandon Thomas-Asante, Taiwo Awoniyi, Ephron Mason-Clark. DT: Frank Lampard.
Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.
Bajas y ausentes de Coventry y Fulham
Coventry:
- Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)
- Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Fulham:
- Hugo Larsson (lesión en la ingle)
- Ryan Sessegnon (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Coventry y Fulham: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de Perú)
- Historial: 4 cruces — Coventry ganó 2, Fulham ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 10/04/2022: Fulham 1-3 Coventry
- Próximo partido de Coventry: vs. Sunderland, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Fulham: vs. Aston Villa, sábado 31 de octubre