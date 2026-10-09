Alineaciones de Ipswich Town y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Ipswich Town vs. Fulham este sábado 10 de octubre desde las 09:00 hora de Perú por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town:

Jack Taylor (lesión de rodilla)

Issahaku Fatawu (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Fulham:

Kenny Tete (conmoción)

Tom Cairney (lesión de rodilla)

Cómo llegan Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Fulham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Leif Davis, Dara O'Shea, Issa Diop, Abdoul Ouattara, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Saša Lukić, Emersonn Da Silva, Jaden Philogene, Jack Clarke. DT: Gary O’Neill.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Antonee Robinson, Calvin Bassey, David Affengruber, Timothy Castagne, Joshua King, Shea Charles, Sander Berge, Gonzalo García, Alex Iwobi, Oscar Bobb. DT: Álvaro Arbeloa.

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Suplentes de Ipswich Town: Darnell Furlong, Zian Flemming, Florentino Luis, Jacob Greaves, Chuba Akpom, Marcelino Nunez, Kjell Scherpen, Daizen Maeda.

Suplentes de Fulham: Joachim Andersen, César Palacios, Rodrigo Muniz, Kevin, Hugo Larsson, Manuel Ángel, Benjamin Lecomte, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe.

La previa de Ipswich Town y Fulham: todo lo que hay que saber

Día: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 09:00 (hora de Perú)

09:00 (hora de Perú) Historial: 22 cruces — Ipswich Town ganó 7, Fulham ganó 9 y empataron 6

22 cruces — Ipswich Town ganó 7, Fulham ganó 9 y empataron 6 Último antecedente: 05/01/2025: Fulham 2-2 Ipswich Town

05/01/2025: Fulham 2-2 Ipswich Town Próximo partido de Ipswich Town: vs. Man City, sábado 17 de octubre

vs. Man City, sábado 17 de octubre Próximo partido de Fulham: vs. Hull, sábado 17 de octubre