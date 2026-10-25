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Alineaciones de Sunderland y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland vs. Leeds, Premier League
Sunderland vs. Leeds, Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sunderland y Leeds

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Habib Diarra, Noah Sadiki, Trai Hume, Brian Brobbey, Enzo Le Fée. DT: Régis Le Bris.

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Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, Anton Stach, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Lukas Nmecha, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Bajas y ausentes de Sunderland y Leeds

Sunderland:

  • Thomas Meunier (lesión isquiotibial)
  • Daniel Ballard (lesión isquiotibial)
  • Wilson Isidor (golpe)
  • Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Kevin Danso (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Leeds:

  • Daniel James (lesión de espalda)
  • Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Sunderland y Leeds: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 11:30 (hora de Perú)
  • Historial: 76 cruces — Sunderland ganó 27, Leeds ganó 33 y empataron 16
  • Último antecedente: 30/07/2026: Sunderland 0-1 Leeds
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Coventry, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Leeds: vs. Bournemouth, sábado 31 de octubre
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