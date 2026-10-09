Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Emirates Stadium recibe un partido con el Arsenal urgido de borrar el mal trago del fin de semana pasado. Leeds llega con la chance de meterse en la pelea de arriba si logra un golpe que pocos ven venir.

Publicidad

Arsenal es segundo y no quiere perderle pisada a la punta de la Premier League, mientras que Leeds asoma quinto y a tiro de los puestos europeos si consigue un resultado grande de visitante.

Horario del partido

Perú: 06:30 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega golpeado después de la derrota 0-3 ante Brighton como visitante, un traspié que cortó una racha de dos triunfos seguidos, incluido el 2-1 ante Chelsea en el Emirates. Con 12 puntos en cinco fechas, el equipo es segundo y necesita reaccionar rápido para no resentir la diferencia con los de arriba.

Leeds, en cambio, llega entonado. Viene de un 0-0 en casa ante Crystal Palace, pero antes había goleado 4-1 a Newcastle también como local. Con 9 puntos y el quinto puesto, el equipo de visitante sabe que un triunfo en Londres lo metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Arsenal y Leeds

El historial es amplio y favorece claramente al Arsenal: de 113 enfrentamientos ganó 49, Leeds se quedó con 38 y hubo 26 empates, con una diferencia de goles de 186 a 145. Los duelos recientes también muestran ese dominio, con un 5-0 y un 4-0 entre los resultados más contundentes de los últimos años, aunque hubo también empates que recuerdan que la historia no siempre fue lineal.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Leeds vs. Arsenal 0-4 Premier League 23/08/2025 Arsenal vs. Leeds 5-0 Premier League 01/04/2023 Arsenal vs. Leeds 4-1 Premier League 16/10/2022 Leeds vs. Arsenal 0-1 Premier League 08/05/2022 Arsenal vs. Leeds 2-1 Premier League 18/12/2021 Leeds vs. Arsenal 1-4 Premier League 26/10/2021 Arsenal vs. Leeds 2-0 League Cup 14/02/2021 Arsenal vs. Leeds 4-2 Premier League 22/11/2020 Leeds vs. Arsenal 0-0 Premier League 06/01/2020 Arsenal vs. Leeds 1-0 FA Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

Publicidad

En síntesis