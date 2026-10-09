Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

El sábado 10 de octubre el Emirates Stadium recibe un partido con el Arsenal urgido de borrar el mal trago del fin de semana pasado. Leeds llega con la chance de meterse en la pelea de arriba si logra un golpe que pocos ven venir.
Arsenal es segundo y no quiere perderle pisada a la punta de la Premier League, mientras que Leeds asoma quinto y a tiro de los puestos europeos si consigue un resultado grande de visitante.
Horario del partido
- Perú: 06:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega golpeado después de la derrota 0-3 ante Brighton como visitante, un traspié que cortó una racha de dos triunfos seguidos, incluido el 2-1 ante Chelsea en el Emirates. Con 12 puntos en cinco fechas, el equipo es segundo y necesita reaccionar rápido para no resentir la diferencia con los de arriba.
Leeds, en cambio, llega entonado. Viene de un 0-0 en casa ante Crystal Palace, pero antes había goleado 4-1 a Newcastle también como local. Con 9 puntos y el quinto puesto, el equipo de visitante sabe que un triunfo en Londres lo metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Arsenal y Leeds
El historial es amplio y favorece claramente al Arsenal: de 113 enfrentamientos ganó 49, Leeds se quedó con 38 y hubo 26 empates, con una diferencia de goles de 186 a 145. Los duelos recientes también muestran ese dominio, con un 5-0 y un 4-0 entre los resultados más contundentes de los últimos años, aunque hubo también empates que recuerdan que la historia no siempre fue lineal.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Leeds vs. Arsenal
|0-4
|Premier League
|23/08/2025
|Arsenal vs. Leeds
|5-0
|Premier League
|01/04/2023
|Arsenal vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|16/10/2022
|Leeds vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|08/05/2022
|Arsenal vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|18/12/2021
|Leeds vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|26/10/2021
|Arsenal vs. Leeds
|2-0
|League Cup
|14/02/2021
|Arsenal vs. Leeds
|4-2
|Premier League
|22/11/2020
|Leeds vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|06/01/2020
|Arsenal vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.