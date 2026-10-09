Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 6 de la Premier League

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con necesidades opuestas: Aston Villa quiere cortar la racha irregular que lo tiene lejos de los puestos altos, mientras Brentford llega como una de las sorpresas gratas del arranque de Premier League.
Para el local es una chance de empezar a escalar antes de que la tabla se le complique más. Para Brentford, en cambio, es la oportunidad de confirmar que su buen momento no es casualidad y seguir metido en la pelea por los puestos de arriba.
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Aston Villa no termina de encontrar regularidad. Viene de ganar como visitante 3-2 ante Tottenham, un resultado que le dio aire después de perder de local con Nottingham Forest y empatar sin goles contra Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 16, necesita transformar ese triunfo reciente en una base más sólida, sobre todo jugando en Villa Park.
Brentford atraviesa un presente bastante mejor. Llega de golear 3-0 de local a Chelsea, tras un empate 2-2 con Bournemouth y otro 1-1 frente a Sunderland. Son 9 puntos en cinco partidos y el cuarto puesto de la tabla, una posición que pocos le pronosticaban al arrancar la temporada y que ahora intentará sostener lejos de su estadio.
El historial entre Aston Villa y Brentford
El historial entre ambos está bastante parejo, aunque con ligera ventaja para Aston Villa: de 24 enfrentamientos ganó 9, Brentford se quedó con 7 y hubo 9 empates. En las diferencias de gol también manda el Villa, que convirtió 44 contra los 31 de Brentford en todo el historial. Los duelos más recientes, eso sí, fueron parejos, con triunfos cortos y empates que confirman que no hay un dominador claro en la era moderna de este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Aston Villa vs. Brentford
|0-1
|Premier League
|16/09/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|League Cup
|23/08/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|08/03/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|0-1
|Premier League
|04/12/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|17/12/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|30/07/2023
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League Summer Series
|22/04/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|Premier League
|23/10/2022
|Aston Villa vs. Brentford
|4-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.
- Brentford suma 9 puntos en el torneo.