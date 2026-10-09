Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con necesidades opuestas: Aston Villa quiere cortar la racha irregular que lo tiene lejos de los puestos altos, mientras Brentford llega como una de las sorpresas gratas del arranque de Premier League.

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Para el local es una chance de empezar a escalar antes de que la tabla se le complique más. Para Brentford, en cambio, es la oportunidad de confirmar que su buen momento no es casualidad y seguir metido en la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Aston Villa no termina de encontrar regularidad. Viene de ganar como visitante 3-2 ante Tottenham, un resultado que le dio aire después de perder de local con Nottingham Forest y empatar sin goles contra Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 16, necesita transformar ese triunfo reciente en una base más sólida, sobre todo jugando en Villa Park.

Brentford atraviesa un presente bastante mejor. Llega de golear 3-0 de local a Chelsea, tras un empate 2-2 con Bournemouth y otro 1-1 frente a Sunderland. Son 9 puntos en cinco partidos y el cuarto puesto de la tabla, una posición que pocos le pronosticaban al arrancar la temporada y que ahora intentará sostener lejos de su estadio.

El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está bastante parejo, aunque con ligera ventaja para Aston Villa: de 24 enfrentamientos ganó 9, Brentford se quedó con 7 y hubo 9 empates. En las diferencias de gol también manda el Villa, que convirtió 44 contra los 31 de Brentford en todo el historial. Los duelos más recientes, eso sí, fueron parejos, con triunfos cortos y empates que confirman que no hay un dominador claro en la era moderna de este cruce.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Aston Villa vs. Brentford 0-1 Premier League 16/09/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-1 League Cup 23/08/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-0 Premier League 08/03/2025 Brentford vs. Aston Villa 0-1 Premier League 04/12/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-1 Premier League 06/04/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League 17/12/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-2 Premier League 30/07/2023 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League Summer Series 22/04/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-1 Premier League 23/10/2022 Aston Villa vs. Brentford 4-0 Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis