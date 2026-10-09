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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Bournemouth, Premier League
Chelsea vs. Bournemouth, Premier League

Chelsea recibe a Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la sexta jornada de la Premier League.

Chelsea llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bournemouth tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Chelsea perdió 0-3 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 10° con 7 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hull.

Bournemouth viene de perder 0-1 como local ante Liverpool. El equipo ocupa el puesto 17 con 3 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.

El historial entre Chelsea y Bournemouth

Chelsea y Bournemouth se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 12 triunfos de Chelsea, 4 de Bournemouth y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/12/2025Chelsea vs. Bournemouth2-2Premier League
06/12/2025Bournemouth vs. Chelsea0-0Premier League
14/01/2025Chelsea vs. Bournemouth2-2Premier League
14/09/2024Bournemouth vs. Chelsea0-1Premier League
19/05/2024Chelsea vs. Bournemouth2-1Premier League
17/09/2023Bournemouth vs. Chelsea0-0Premier League
06/05/2023Bournemouth vs. Chelsea1-3Premier League
27/12/2022Chelsea vs. Bournemouth2-0Premier League
27/07/2021Bournemouth vs. Chelsea1-2Club Friendlies
29/02/2020Bournemouth vs. Chelsea2-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Chelsea suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
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