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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Tottenham, Premier League
Man U vs. Tottenham, Premier League

El sábado 10 de octubre el Estadio Old Trafford recibe un duelo entre dos equipos que todavía no encuentran su nivel en esta Premier League. Manchester United y Tottenham llegan con la urgencia de sumar antes de que la tabla empiece a pesar.

Ninguno de los dos atraviesa un buen arranque de temporada y el partido puede servir para cortar una racha floja. Para el local es una chance de escalar posiciones; para el visitante, directamente, una necesidad.

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Horario del partido

  • Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United acumula apenas 5 puntos en cinco fechas y está en zona media-baja de la tabla, en el puesto 12. Viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Fulham, después de caer 0-1 en casa frente al Manchester City y de igualar 2-2 con Everton. La irregularidad es la palabra que mejor describe su presente.

El Tottenham atraviesa un momento más complicado todavía: es el último de los 20 equipos de la Premier League, con solo 2 puntos en cinco partidos. Perdió 2-3 como local ante el Aston Villa en su última presentación y antes había empatado sin goles con Everton y con Nottingham Forest. La visita a Old Trafford llega en un momento donde necesita resultados con urgencia.

El historial entre Manchester United y Tottenham

El historial entre ambos tiene una ventaja clara para el Manchester United: de 178 enfrentamientos ganó 91, mientras que el Tottenham se quedó con 44 y hubo otros 44 empates. En goles la diferencia también es amplia, 293 contra 224.

En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja. El último antecedente fue un 2-0 del Manchester United en febrero de 2026, pero antes hubo un empate 2-2 y dos victorias consecutivas del Tottenham por la mínima. De hecho, en diciembre de 2024 el Tottenham había ganado 4-3 en un partido con muchos goles.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/02/2026Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League
08/11/2025Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
21/05/2025Tottenham vs. Manchester United1-0UEFA Europa League
16/02/2025Tottenham vs. Manchester United1-0Premier League
19/12/2024Tottenham vs. Manchester United4-3League Cup
29/09/2024Manchester United vs. Tottenham0-3Premier League
14/01/2024Manchester United vs. Tottenham2-2Premier League
19/08/2023Tottenham vs. Manchester United2-0Premier League
27/04/2023Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
19/10/2022Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 2 puntos en el torneo.
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