Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Estadio Old Trafford recibe un duelo entre dos equipos que todavía no encuentran su nivel en esta Premier League. Manchester United y Tottenham llegan con la urgencia de sumar antes de que la tabla empiece a pesar.

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Ninguno de los dos atraviesa un buen arranque de temporada y el partido puede servir para cortar una racha floja. Para el local es una chance de escalar posiciones; para el visitante, directamente, una necesidad.

Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United acumula apenas 5 puntos en cinco fechas y está en zona media-baja de la tabla, en el puesto 12. Viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Fulham, después de caer 0-1 en casa frente al Manchester City y de igualar 2-2 con Everton. La irregularidad es la palabra que mejor describe su presente.

El Tottenham atraviesa un momento más complicado todavía: es el último de los 20 equipos de la Premier League, con solo 2 puntos en cinco partidos. Perdió 2-3 como local ante el Aston Villa en su última presentación y antes había empatado sin goles con Everton y con Nottingham Forest. La visita a Old Trafford llega en un momento donde necesita resultados con urgencia.

El historial entre Manchester United y Tottenham

El historial entre ambos tiene una ventaja clara para el Manchester United: de 178 enfrentamientos ganó 91, mientras que el Tottenham se quedó con 44 y hubo otros 44 empates. En goles la diferencia también es amplia, 293 contra 224.

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En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja. El último antecedente fue un 2-0 del Manchester United en febrero de 2026, pero antes hubo un empate 2-2 y dos victorias consecutivas del Tottenham por la mínima. De hecho, en diciembre de 2024 el Tottenham había ganado 4-3 en un partido con muchos goles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/02/2026 Manchester United vs. Tottenham 2-0 Premier League 08/11/2025 Tottenham vs. Manchester United 2-2 Premier League 21/05/2025 Tottenham vs. Manchester United 1-0 UEFA Europa League 16/02/2025 Tottenham vs. Manchester United 1-0 Premier League 19/12/2024 Tottenham vs. Manchester United 4-3 League Cup 29/09/2024 Manchester United vs. Tottenham 0-3 Premier League 14/01/2024 Manchester United vs. Tottenham 2-2 Premier League 19/08/2023 Tottenham vs. Manchester United 2-0 Premier League 27/04/2023 Tottenham vs. Manchester United 2-2 Premier League 19/10/2022 Manchester United vs. Tottenham 2-0 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis