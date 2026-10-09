Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Estadio Old Trafford recibe un duelo entre dos equipos que todavía no encuentran su nivel en esta Premier League. Manchester United y Tottenham llegan con la urgencia de sumar antes de que la tabla empiece a pesar.
Ninguno de los dos atraviesa un buen arranque de temporada y el partido puede servir para cortar una racha floja. Para el local es una chance de escalar posiciones; para el visitante, directamente, una necesidad.
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United acumula apenas 5 puntos en cinco fechas y está en zona media-baja de la tabla, en el puesto 12. Viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Fulham, después de caer 0-1 en casa frente al Manchester City y de igualar 2-2 con Everton. La irregularidad es la palabra que mejor describe su presente.
El Tottenham atraviesa un momento más complicado todavía: es el último de los 20 equipos de la Premier League, con solo 2 puntos en cinco partidos. Perdió 2-3 como local ante el Aston Villa en su última presentación y antes había empatado sin goles con Everton y con Nottingham Forest. La visita a Old Trafford llega en un momento donde necesita resultados con urgencia.
El historial entre Manchester United y Tottenham
El historial entre ambos tiene una ventaja clara para el Manchester United: de 178 enfrentamientos ganó 91, mientras que el Tottenham se quedó con 44 y hubo otros 44 empates. En goles la diferencia también es amplia, 293 contra 224.
En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja. El último antecedente fue un 2-0 del Manchester United en febrero de 2026, pero antes hubo un empate 2-2 y dos victorias consecutivas del Tottenham por la mínima. De hecho, en diciembre de 2024 el Tottenham había ganado 4-3 en un partido con muchos goles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2026
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|08/11/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|21/05/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|UEFA Europa League
|16/02/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|19/12/2024
|Tottenham vs. Manchester United
|4-3
|League Cup
|29/09/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|0-3
|Premier League
|14/01/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|19/08/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-0
|Premier League
|27/04/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|19/10/2022
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 2 puntos en el torneo.