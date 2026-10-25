Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Brighton llega a Anfield instalado en zona de Champions y con más puntos que el propio Liverpool, algo que hace unos años hubiera sonado raro. El dato ya alcanza para entender por qué este domingo promete algo más que un trámite para el local.

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Ganar acá no solo sirve para la tabla: Liverpool necesita cortar la irregularidad y Brighton quiere confirmar que su arranque no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un partido raro: cayó 3-0 de local ante Manchester City y después fue a Brentford y lo dio vuelta con un 2-1 que le devolvió algo de calma. Antes había ganado afuera ante Bournemouth. Son 12 puntos en 7 fechas y el quinto puesto, números que para el Liverpool de siempre quedan cortos.

Brighton llega de otra manera: goleó 5-0 a Crystal Palace en su casa, antes había ganado 2-0 en cancha de Sunderland y un poco más atrás también se había impuesto ante Arsenal. Con 16 unidades está tercero, por encima de su rival de turno, y acumula una seguidilla que lo metió de lleno en la discusión por los puestos de arriba.

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El historial entre Liverpool y Brighton

El historial es claramente favorable a Liverpool: de 31 enfrentamientos se quedó con 18, Brighton ganó 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de goles amplia (69 contra 39). Sin embargo los cruces recientes vienen más parejos de lo que marca la estadística general: en el último, jugado en marzo, Brighton se impuso 2-1, aunque antes de eso Liverpool había ganado dos veces seguidas sin recibir goles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Brighton vs. Liverpool 2-1 Premier League 14/02/2026 Liverpool vs. Brighton 3-0 FA Cup 13/12/2025 Liverpool vs. Brighton 2-0 Premier League 19/05/2025 Brighton vs. Liverpool 3-2 Premier League 02/11/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 30/10/2024 Brighton vs. Liverpool 2-3 League Cup 31/03/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 08/10/2023 Brighton vs. Liverpool 2-2 Premier League 29/01/2023 Brighton vs. Liverpool 2-1 FA Cup 14/01/2023 Brighton vs. Liverpool 3-0 Premier League

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

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En síntesis