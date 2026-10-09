Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Sunderland necesita cortar una racha negativa justo cuando enfrenta a uno de los equipos más en forma de la Premier League.

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Los locales pelean para no quedar enganchados en la parte baja de la tabla, mientras Brighton quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Hay bastante en juego para los dos lados de la cancha.

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado tras caer 3-5 ante Manchester City, un resultado que profundizó un presente irregular. Antes de eso había perdido 0-2 con Arsenal y apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente a Brentford. Con 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 14, el equipo necesita un triunfo para no perder pie en la tabla.

Brighton, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 a Arsenal de local y antes había aplastado 5-0 a Coventry. El único traspié reciente fue un empate 1-1 con Leeds. Con 10 puntos y tercero en la clasificación, el equipo llega con el envión necesario para seguir escalando posiciones.

El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos favorece claramente a Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias del Sunderland y 2 empates. La diferencia de gol también se inclina para el lado de los visitantes, con 14 tantos a favor contra 12. En los dos cruces más recientes, Brighton no perdió: se impuso 1-0 en marzo de 2026 y empató 0-0 en diciembre de 2025.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Sunderland vs. Brighton 0-1 Premier League 20/12/2025 Brighton vs. Sunderland 0-0 Premier League 23/08/2011 Brighton vs. Sunderland 1-0 League Cup 19/02/2005 Brighton vs. Sunderland 2-1 Championship 30/10/2004 Sunderland vs. Brighton 2-0 Championship 19/04/1983 Sunderland vs. Brighton 1-1 Premier League 11/09/1982 Brighton vs. Sunderland 3-2 Premier League 01/05/1982 Sunderland vs. Brighton 3-0 Premier League 05/12/1981 Brighton vs. Sunderland 2-1 Premier League 25/04/1981 Sunderland vs. Brighton 1-2 Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis