Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

El sábado 10 de octubre el Sunderland necesita cortar una racha negativa justo cuando enfrenta a uno de los equipos más en forma de la Premier League.
Los locales pelean para no quedar enganchados en la parte baja de la tabla, mientras Brighton quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Hay bastante en juego para los dos lados de la cancha.
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Sunderland llega golpeado tras caer 3-5 ante Manchester City, un resultado que profundizó un presente irregular. Antes de eso había perdido 0-2 con Arsenal y apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente a Brentford. Con 4 puntos en cinco fechas y en el puesto 14, el equipo necesita un triunfo para no perder pie en la tabla.
Brighton, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 a Arsenal de local y antes había aplastado 5-0 a Coventry. El único traspié reciente fue un empate 1-1 con Leeds. Con 10 puntos y tercero en la clasificación, el equipo llega con el envión necesario para seguir escalando posiciones.
El historial entre Sunderland y Brighton
El historial entre ambos favorece claramente a Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias del Sunderland y 2 empates. La diferencia de gol también se inclina para el lado de los visitantes, con 14 tantos a favor contra 12. En los dos cruces más recientes, Brighton no perdió: se impuso 1-0 en marzo de 2026 y empató 0-0 en diciembre de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Sunderland vs. Brighton
|0-1
|Premier League
|20/12/2025
|Brighton vs. Sunderland
|0-0
|Premier League
|23/08/2011
|Brighton vs. Sunderland
|1-0
|League Cup
|19/02/2005
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|30/10/2004
|Sunderland vs. Brighton
|2-0
|Championship
|19/04/1983
|Sunderland vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|11/09/1982
|Brighton vs. Sunderland
|3-2
|Premier League
|01/05/1982
|Sunderland vs. Brighton
|3-0
|Premier League
|05/12/1981
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Premier League
|25/04/1981
|Sunderland vs. Brighton
|1-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 06:30 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
- Brighton suma 10 puntos en el torneo.