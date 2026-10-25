Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. El Sunderland llega como el único equipo sin ganar en las últimas tres fechas y necesita cortar una racha que lo tiene en el fondo de la tabla. Enfrente aparece un Leeds que no gana hace dos partidos pero tampoco pierde la cara en los resultados.

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Para el local es prácticamente una final chica: cada punto que no sume lo aleja más de la salvación tan temprano en el campeonato. El Leeds, en cambio, mira hacia arriba y quiere aprovechar el mal momento rival para estirar la diferencia.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland es el último de la Premier League con apenas 4 unidades en siete fechas y viene de caer 0-2 como visitante ante Bournemouth. Antes había perdido 0-2 de local frente al Brighton y 3-5 contra el Manchester City, así que llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar de local.

El Leeds está octavo con 10 puntos y no pierde desde hace dos presentaciones. Empató 1-1 como local ante Manchester United en la última fecha, después de caer 1-2 con Arsenal y de un 0-0 sin goles frente al Crystal Palace. Sin ganar en ese tramo, pero tampoco mostrando fragilidad.

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El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 antecedentes y una ligera ventaja para el Leeds, con 33 victorias contra 27 del Sunderland y 16 empates. En goles también manda el visitante, 108 contra 100.

En los duelos más recientes el equipo que jugó de visitante se quedó con los puntos en los dos últimos cruces: Leeds ganó 1-0 en Sunderland y después el Sunderland devolvió la visita con otro 1-0. Antes de eso había habido un empate 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2026 Sunderland vs. Leeds 0-1 Club Friendlies 03/03/2026 Leeds vs. Sunderland 0-1 Premier League 28/12/2025 Sunderland vs. Leeds 1-1 Premier League 17/02/2025 Leeds vs. Sunderland 2-1 Championship 04/10/2024 Sunderland vs. Leeds 2-2 Championship 09/04/2024 Leeds vs. Sunderland 0-0 Championship 12/12/2023 Sunderland vs. Leeds 1-0 Championship 07/04/2018 Leeds vs. Sunderland 1-1 Championship 19/08/2017 Sunderland vs. Leeds 0-2 Championship 04/01/2015 Sunderland vs. Leeds 1-0 FA Cup

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Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: USA Network

USA Network Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

En síntesis