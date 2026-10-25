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Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Leeds, Premier League
Sunderland vs. Leeds, Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. El Sunderland llega como el único equipo sin ganar en las últimas tres fechas y necesita cortar una racha que lo tiene en el fondo de la tabla. Enfrente aparece un Leeds que no gana hace dos partidos pero tampoco pierde la cara en los resultados.

Para el local es prácticamente una final chica: cada punto que no sume lo aleja más de la salvación tan temprano en el campeonato. El Leeds, en cambio, mira hacia arriba y quiere aprovechar el mal momento rival para estirar la diferencia.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland es el último de la Premier League con apenas 4 unidades en siete fechas y viene de caer 0-2 como visitante ante Bournemouth. Antes había perdido 0-2 de local frente al Brighton y 3-5 contra el Manchester City, así que llega golpeado y con la necesidad urgente de sumar de local.

El Leeds está octavo con 10 puntos y no pierde desde hace dos presentaciones. Empató 1-1 como local ante Manchester United en la última fecha, después de caer 1-2 con Arsenal y de un 0-0 sin goles frente al Crystal Palace. Sin ganar en ese tramo, pero tampoco mostrando fragilidad.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 antecedentes y una ligera ventaja para el Leeds, con 33 victorias contra 27 del Sunderland y 16 empates. En goles también manda el visitante, 108 contra 100.

En los duelos más recientes el equipo que jugó de visitante se quedó con los puntos en los dos últimos cruces: Leeds ganó 1-0 en Sunderland y después el Sunderland devolvió la visita con otro 1-0. Antes de eso había habido un empate 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/07/2026Sunderland vs. Leeds0-1Club Friendlies
03/03/2026Leeds vs. Sunderland0-1Premier League
28/12/2025Sunderland vs. Leeds1-1Premier League
17/02/2025Leeds vs. Sunderland2-1Championship
04/10/2024Sunderland vs. Leeds2-2Championship
09/04/2024Leeds vs. Sunderland0-0Championship
12/12/2023Sunderland vs. Leeds1-0Championship
07/04/2018Leeds vs. Sunderland1-1Championship
19/08/2017Sunderland vs. Leeds0-2Championship
04/01/2015Sunderland vs. Leeds1-0FA Cup

Horario del partido

  • Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: USA Network
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

En síntesis

  • Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 10 puntos en el torneo.
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